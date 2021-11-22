Рекорд для України: одеситка отримала перший у житті закордонний паспорт у 104 роки

Жінка до цього ніколи не була за кордоном.

Почати подорожувати світом ніколи не пізно і одеситка Софія Цуркан показує тому приклад. Жінка отримала свій перший життя закордонний паспорт у 104 роки.

Як повідомляє пресслужба Держміграційної служби, жінка народилася та все життя прожила в Одесі, проте через проблеми зі здоров’ям їй знадобилося виїхати на лікування за кордон.

Через це документ співробітники ДМС принесли їй додому.

У сюжеті ТСН говориться, що в одеситки є польське коріння і в сусідній країні у неї проживають дві доньки, а також онуки та правнуки. А тому поїздку до Польщі вона робить не лише з оздоровчою метою, а й через бажання побачитися з родичами. А особливо з правнуками, яких вона ніколи не бачила.

Півтора року тому жінка пошкодила стегно, тому зараз пересувається на інвалідному візку. Попри це, на здоров’я вона не скаржиться.

У регіональному підрозділі ДМС зазначають, що за рік до них у середньому звертається близько 10 осіб віком від 80 років. Проте випадок Софії Цуркан унікальний тим, що за закордонним паспортом звернулася людина старше ста років, що є рекордом не лише для Одеської області, а й для всієї України.

Нагадаємо, багато країн ЄС через поширення коронавірусу обмежили в’їзд для українців. Раніше Телеграф писав про те, в які з них ще можна в’їхати і що для цього потрібно.