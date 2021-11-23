Під Одесою посеред вулиці знайшли обгоріле тіло жінки (18+)

Два тижні тіло жінки пролежало у квартирі підозрюваного

У Чорноморську Одеської області на вулиці знайшли обгорілий труп жінки. З’ясувалося, що вона померла ще два тижні тому від передозування наркотиками вдома у свого знайомого, а він не повідомив про це у правоохоронні органи.

Як повідомила місцева "Муніципальна варта", обгорілий труп жінки виявили зранку у вівторок, 23 листопада, на вулиці Парусній, 7 біля бойлерної.

Муніципали по прибуттю почали перевіряти прилеглу територію та опитувати ймовірних свідків. У одній із розмов з безхатченками вдалося вийти на слід чоловіка, який розповідав, що спалив тіло своєї подруги, яка померла у нього вдома ще 2 тижні тому від передозування наркотичними речовинами.

Труп знайшли на вулиці Парусній, 7

Пізніше вдалося встановити місце проживання підозрюваного. Охоронці викликали дільничого поліцейського та разом навідалися до чоловіка. Він зізнався у тому, що тіло жінки належить його знайомій, яка близько двох тижнів тому померла у його квартирі від передозування наркотичними речовинами. Також чоловік підтвердив, що він спалив тіло та викинув його, щоб позбутися від трупа.

Підозрюваного затримали у нього вдома

Раніше "Телеграф" повідомляв, у Києві безхатченко натрапив на розчленований труп у сміттєвому баку.