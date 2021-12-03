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Одесити можуть долучитися до "ханамі" у грудні: у місті розцвіла сакура (відео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Цвітіння одеської сакури навесні Новина оновлена 03 грудня 2021, 23:11
Цвітіння одеської сакури навесні

Дерево розквітло на кілька місяців раніше терміну, взимку воно перебуває у стані спокою.

В Одесі у парку Перемоги місцеві жителі можуть спостерігати незвичне явище. Через теплу погоду дерева сакури, алею яких було висаджено у 2017 році, випустили квіти. Зазначимо, що традиційна пора цвітіння сакури припадає на квітень.

Відео з незвичайним природним явищем розмістив телеграм-канал "Думська".

Сакура набула популярності в багатьох країнах світу завдяки гарному цвітінню, багато сортів рослини — виключно декоративні. Любов до спостереження за цвітінням сакури прийшла з Японії, де існує практика ханамі — традиція проводити пікніки під деревом з квітами, що розпустилися. Вона налічує кілька століть історії.

Сакура зацвітає в період з кінця березня до квітня і збирає безліч людей, захоплених красою рослини.

В Україні ці дерева з ніжно-рожевими квітами також здобули заслужену популярність. Окрім Одеси ними можна милуватися навесні у Києві, Ужгороді, Мукачево.

Щоправда, очікувати цвітіння сакури найближчим часом на заході країни не варто. Як писав "Телеграф", у цьому регіоні — сніг, сильні нічні морози та ожеледиця, а в Карпатах підвищений ризик сходження лавин.

Теги:
#Одеса #Японія #Сакура #Цвітіння
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