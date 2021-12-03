Ризик лавин, паводків та ожеледиця: яка погода буде в Україні 4 грудня

Зима в Україні вступає у свої права.

У Закарпатті метеорологи прогнозують ризик лавин через свіжий сніг і ожеледицю майже в половині країни.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Погодні умови у Закарпатській області далекі від пересічних. Через сильний дощ у селі Колочава Хустського району вже затопило ґрунтовими водами місцевий центр культури та мистецтв.

Ґрунтові води на Закарпатті сильно піднялися

Опади не припиняться – у Держслужбі з надзвичайних ситуацій попереджають, що третього грудня у трьох областях – Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській продовжуються сильний сніг та хуртовини. У Карпатах кількість снігу призвела до того, що оголосили помаранчевий рівень небезпеки. На високогір’ї у Закарпатській та Івано-Франківській областях четвертого грудня — суттєвий ризик сходження середніх та великих лавин.

Карта лавинної небезпеки на 3-4 грудня

Річка Боржава може піднятися на 2,0-2,5 м, у зоні ризику затоплення — п’ять сіл та автодорога.

На всій території України, крім півдня та сходу, суботу зустрінуть із ожеледицею. Погодні умови оцінюють як потенційно небезпечні.

Ожеледиця охопить північно-західну частину країни

Водночас синоптики обіцяють, що дощовий фронт усунеться і четвертого грудня у західній частині очікуються сильні нічні морози до -13, вдень — від 0 до 2 градусів тепла. Опадів не прогнозують.

На півночі країни також нічні заморозки до -7 з 2 градусами вище за нуль вдень. Така картина спостерігається й у центральної частини. Нічні морози тут – до -2.

Південь і схід накриє дощами, але температура буде вищою. На сході вночі очікують до +6 градусів тепла, вдень – до +7.

У південній частині країни – вночі до +4 (тільки у Криму температура вища – до +8), вдень очікується максимально до 8 градусів тепла. Найтеплішим регіоном стане Херсонщина.

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