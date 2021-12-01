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У Києві снігопад, а в Одесі дощі: якою буде погода в Україні на католицьке Різдво

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
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Автор
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Різдво Новина оновлена 01 грудня 2021, 15:48
Різдво

Не дайте погоді застати вас зненацька.

В Україні перші дні грудня не порадують по-справжньому "зимовою" погодою, а, за прогнозами синоптиків, ще й принесуть потепління до +10 градусів. Втім, сильних морозів не варто чекати і до кінця місяця, а ось опадів вистачатиме, хоча частіше за вікном доведеться бачити не довгоочікуваний сніг, а дощі.

Незважаючи на це, початок першого місяця зими, у більшості українців асоціюється зі швидким настанням новорічних свят і першим з них буде католицьке Різдво, яке відзначають у ніч з 24 на 25 грудня. Згідно з прогнозами Gismeteo, в ці дні на більшій частині території України все ж таки варто чекати "мінусової" температури та снігопадів.

Так у Києві стовпчик термометра зупиниться на позначці -2…-4 градуси, а з огляду на те, що напередодні місто закидає снігом, то погода швидше за все сприятиме появі святкової атмосфери.

Погода у Києві
Погода у Києві

Подібне варто чекати і в Харкові, незважаючи на те, що за тиждень до свята стобік термометра перебуватиме в районі нуля, на Різдво синоптики очікують сніг і невеликий "мінус".

Погода в Харкові
Погода в Харкові

Складніше спрогнозувати вид за вікном у Львові та Дніпрі. Там вдень температура триматиметься на рівні нуля, і лише вночі очікуються морози. А якщо врахувати, що й там мало не на весь грудень очікуються опади, то й до нічної ожеледиці варто бути готовими.

Погода у Львові
Погода у Львові
Погода в Дніпрі
Погода в Дніпрі

Найбільш теплою погода очікується в Одесі, там стовпчик термометра в мінус піде лише в кінці року, а доти городянам доведеться миритися з дощами.

Погода в Одесі
Погода в Одесі

Як повідомлялося раніше, народний синоптик Володимир Деркач розповів "Телеграфу", якою буде погода у грудні і чого від неї чекатиме на свята.

Теги:
#Київ #Одеса #Харків #Погода #Львів #Дніпро #Прогноз погоди
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