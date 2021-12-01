Другий день зими принесе в Україну тепло до +13°C (прогноз і карта)

Хмарність та опади очікують на українців найближчими днями

У четвер, 2 грудня, температура повітря в українських регіонах підвищиться на кілька градусів.

Про це сьогодні, у перший день грудня, на своїй сторінці в соцмережі повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За наявною інформацією вже завтра у центрі країни буде від +4 до +9 градусів тепла, у південних регіонах обіцяють аж +7…+13 градусів. Трохи прохолодніше буде жителям Сумщини, Харківщини і Полтавщини — від +2 до +5 градусів.

Також Діденко зазначила, що завтра буде досить сильний поривчастий вітер, від 7 до 14 метрів за секунду, а подекуди досягатиме 15-20 метрів за секунду.

Щодо опадів, то фахівчиня пророкує на завтра мокрий сніг і дощі. Падатиме у західних, північних областях. У решта територій — спокійніше.

У столиці синоптикиня завтра прогнозує невеликий сніг. Вітер буде південно-західним, рвучким та некомфортним. Уночі показники температурних стовпчиків показуватимуть 3 градуси із "мінусовою" позначкою, а вдень — до +7 градусів.

Карта погодних умов в Україні

Наостанок Діденко зауважила, що вже з п`ятниці в Україні почне холоднішати, розпочнуться морози, хоча й поки що не сильні.

Нагадаємо також, що раніше синоптик Ігор Кібальчич озвучив Телеграфу прогноз погоди на найближчий місяць, де відзначив, що перший місяць календарної зими суворих морозів українцям не принесе.