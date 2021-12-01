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Другий день зими принесе в Україну тепло до +13°C (прогноз і карта)

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Прогноз погоди на прийдешні дні Новина оновлена 01 грудня 2021, 14:45
Прогноз погоди на прийдешні дні

Хмарність та опади очікують на українців найближчими днями

У четвер, 2 грудня, температура повітря в українських регіонах підвищиться на кілька градусів.

Про це сьогодні, у перший день грудня, на своїй сторінці в соцмережі повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За наявною інформацією вже завтра у центрі країни буде від +4 до +9 градусів тепла, у південних регіонах обіцяють аж +7…+13 градусів. Трохи прохолодніше буде жителям Сумщини, Харківщини і Полтавщини — від +2 до +5 градусів.

Також Діденко зазначила, що завтра буде досить сильний поривчастий вітер, від 7 до 14 метрів за секунду, а подекуди досягатиме 15-20 метрів за секунду.

Щодо опадів, то фахівчиня пророкує на завтра мокрий сніг і дощі. Падатиме у західних, північних областях. У решта територій — спокійніше.

У столиці синоптикиня завтра прогнозує невеликий сніг. Вітер буде південно-західним, рвучким та некомфортним. Уночі показники температурних стовпчиків показуватимуть 3 градуси із "мінусовою" позначкою, а вдень — до +7 градусів.

Карта погодних умов в Україні
Карта погодних умов в Україні

Наостанок Діденко зауважила, що вже з п`ятниці в Україні почне холоднішати, розпочнуться морози, хоча й поки що не сильні.

Нагадаємо також, що раніше синоптик Ігор Кібальчич озвучив Телеграфу прогноз погоди на найближчий місяць, де відзначив, що перший місяць календарної зими суворих морозів українцям не принесе.

Теги:
#Україна #Погода #Сніг #Зима #Прогноз погоди
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