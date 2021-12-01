Укр

Второй день зимы принесет в Украину тепло до +13°C (прогноз и карта)

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Прогноз погоды на ближайшие дни
Прогноз погоды на ближайшие дни

Облачность и осадки ожидают украинцев в ближайшие дни

В четверг, 2 декабря, температура воздуха в украинских регионах повысится на несколько градусов.

Об этом сегодня, в первый день декабря, на своей странице в соцсети сообщила синоптика Наталья Диденко.

По имеющейся информации, уже завтра в центре страны будет от +4 до +9 градусов тепла, в южных регионах обещают аж +7…+13 градусов. Чуть прохладнее будет жителям Сумщины, Харьковщины и Полтавщины — от +2 до +5 градусов.

Также Диденко отметила, что завтра будет достаточно сильный порывистый ветер, от 7 до 14 метров в секунду, а иногда будет достигать 15-20 метров в секунду.

Что касается осадков, то специалист предсказывает на завтра мокрый снег и дожди. Осадки ожидаются в западны и северных областях. На остальных территориях — спокойнее.

В столице синоптик завтра прогнозирует небольшой снег. Ветер будет юго-западным, порывистым и некомфортным. Ночью показатели температурных столбиков будут показывать 3 градуса с "минусовой" отметкой, а днем — до +7 градусов.

Карта погодных условий в Украине
Карта погодных условий в Украине

Напоследок Диденко отметила, что уже с пятницы в Украине начнет холодать, начнутся морозы, хотя пока не сильные.

Напомним, что ранее синоптик Игорь Кибальчич озвучил Телеграфу прогноз погоды на ближайший месяц, где отметил, что первый месяц календарной зимы суровых морозов украинцам не принесет.

Теги:
#Украина #Погода #Снег #Зима #Прогноз погоды
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