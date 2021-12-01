Зустрічаємо зиму: народний синоптик розповів, якою буде погода в грудні

Народний синоптик назвав найморозніший день місяця

В перший зимовий місяць в Україні, який може розпочатися зі снігу в деяких регіонах, переважно пануватиме погода, ледве схожа на зимову. Більш детальний прогноз на грудень в коментарі "Телеграфу" озвучив народний синоптик Володимир Деркач з Волині, який займається спостереженнями за погодою протягом останніх 17 років.

Проноз погоди на 1-10 грудня

Перший десятиденний відрізок грудня, за словами Деркача, буде досить прохолодний. Так, незначна мінусова температура очікується вночі, тоді як вдень здебільшого стовпчики термометрів підійматимуть вище 0. Крім того, можливі невеликі опади.

Прогноз погоди на 11-20 грудня

Друга декада місяця спочатку збереже умовно зимову погоду, каже Деркач. Але далі почне значно теплішати, а ще пройдуть невеликі опади. Та будуть і холодні періоди. Зокрема на свято Святого Миколая, що відзначається 19 грудня, буде спостерігатися зниження температури, хоча і короткотривале.

Прогноз погоди на 21-31 грудня

Останній відрізок грудня, за словами народного синоптика, теж потішить незимовою погодою. Деркач додає, що можливе зниження нічних показників температури, але в день переважно буде спостерігатися "плюс".

Читайте також: Категорія Україна А сніг та морози будуть? Що чекати від погоди на новорічні свята В останні роки температура повітря на новорічні свята часто підіймалася вище нуля.

Раніше "Телеграф" повідомляв, на яку погоду в Україні очікувати в перші дні грудня. Біль детальний прогноз на тиждень озвучили в Укргідрометцентрі