Риск лавин, паводков и гололед: какая погода будет в Украине 4 декабря

Зима в Украине вступает в свои права.

В Закарпатье метеорологи прогнозируют риск лавин из-за свежевыпавшего снега и гололедицу почти в половине страны.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Погодные условия в Закарпатской области далеки от заурядных. Из-за сильного дождя в селе Колочава Хустского района уже затопило грунтовыми водами местный центр культуры и искусств.

Грунтовые воды на Закарпатье сильно поднялись

Осадки не прекратятся — в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям предупреждают, что третьего декабря в трех областях — Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской продолжаются сильный снег и метели. В Карпатах количество снега привело к тому, что объявили оранжевый уровень опасности. На высокогорье в Закарпатской и Ивано-Франковской областях четвертого декабря — существенный риск схода средних и больших лавин.

Карта лавинной опасности на 3-4 декабря

Река Боржава может подняться на 2,0-2,5 м, в риске затопления — пять сел и автодорога.

На всей территории Украины, кроме юга и востока, субботу встретят с гололедицей. Погодные условия оценивают как потенциально небезопасные.

Гололедица охватит северо-западную часть страны

Одновременно с этим синоптики обещают, что дождевой фронт сместится и четвертого декабря в западной части ожидается сильные ночные морозы до -13, днем — от 0 до 2 градусов тепла. Осадков не прогнозируют.

На севере страны также ночные заморозки до -7 с 2 градусами выше нуля днем. Схожая картина наблюдается и в центральной части. Ночные морозы здесь — до -2.

Юг и восток накроет дождями, но температура будет выше. На востоке ночью ожидают до +6 градусов тепла, днем — до +7.

В южной части страны — ночью до +4 (только в Крыму температура выше — до +8), днем ожидается максимально до 8 градусов тепла. Самым теплым регионом станет Херсонщина.

Прогноз погоды в Украине на 4 декабря

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