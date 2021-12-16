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Сайлент Хілл по-одеськи: пара перекрила видимість на великому перехресті (відео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Машини видно як крізь молоко
Машини видно як крізь молоко

Гаряча вода на вулицю потрапила із системи опалення.

В Одесі на селищі Котовського на перехресті вулиць Генерала Бочарова та Семена Палія утруднено рух через велику кількість гарячої води та пари.

Про це повідомляють регіональні телеграм-канали.

У диспетчерській теплопідприємства "Телеграфу" розповіли, що було затоплено теплову камеру і воду відкачували з неї. Проблему вже усунуто. Карти заторів показують, що на цій ділянці дороги рух досі утруднений.

Неприємностей автомобілістам додала не тільки вода на асфальті, а й густа пара, що обмежує видимість.

Повідомляється, що в Одесі випадок біжучої гарячої води і пари не одиничний — днем раніше текло на вулиці Канатній.

У соцмережах користувачі змагалися у найбільш оригінальному коментарі до відео. Припустили, що таким чином мер миє асфальт, що подають воду для миття безпритульних, а також побачили варіант зробити чудові фотографії.

Раніше "Телеграф" писав про НП в Ірпені, де київський автобус спалахнув під час маршруту з пасажирами. Обійшлося без жертв, люди встигли вискочити до того, як транспорт перетворився на купу палаючого металу.

Теги:
#Одеса #Гаряча вода #Перехрестя
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