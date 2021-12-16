У передмісті Києва спалахнув автобус із пасажирами (відео)

Поліція виключає варіант підпалу та вважає загоряння наслідком технічної несправності.

В Ірпені згорів автобус із Києва. Інцидент стався з рейсом №420 на вулиці Соборній поблизу будівлі Водоканалу.

Як розповіли "Телеграфу" у поліції Ірпеня, в результаті інциденту ніхто не постраждав. Пожежа сталася з технічних причин — спочатку спалахнув моторний відсік, а потім сам автобус.

У мережі з’явилося відео, як вогонь охопив пасажирський транспорт. Його врятувати не вдалося, попри те, що пожежники швидко приїхали.

Перед спалахом салон був задимлений, але всі пасажири благополучно вибралися з транспорту. У поліції підпал виключили. Від маршрутки залишився тільки остов.

У регіональних групах у соцмережах, у події звинувачують технічний стан автобусів, називаючи їх "скотовозками" і вважають, що пожежею можуть виправдати підвищення ціни на проїзд.

Раніше "Телеграф" писав про акцію протесту в Києві, де мітингувальники, щоб наголосити на технічному стані пасажирського транспорту, привели в центр міста живих баранів. Тварини були налякані, їх відібрала поліція. Барани на реабілітації у зоопарку столиці.