"Виродки безглузді": мережу обурили барани на акції протесту в Києві (відео)

Перед будинком Київської міськдержадміністрації протестували проти стану столичних маршруток.

Організатори акції привезли із собою живих баранів, щоб проілюструвати ставлення до пасажирів як до худоби.

Відео акції опублікував ряд телеграм-каналів.

На повному відео, опублікованому в соцмережах, видно, що тварин кілька, вони налякані та кидаються між людьми. Їх вивантажили з автобуса, де також привезли тюки з сіном.

На акції відбулися сутички між поліцією та низкою присутніх громадян. Повідомляється, що одного із протестувальників затримали. За інформацією організаторів мітингу, у місті діє схема вимагання у перевізників фінансових коштів.

На відео видно, що правоохоронці вилучили тварин у протестувальників. Одна з тварин під час перенесення не подавала ознак життя.

Користувачі вирішили, що барану стало погано через стрес. Коментатори не схвалили участь тварин у акції протесту.

Деякі користувачі не побачили в інциденті нічого поганого.

На фінальних кадрах повного відео видно, що тварину поставили на ноги. П’ятьох баранів, задіяних в акції, передали до Київського зоопарку. Як розповіли "Телеграфу" у пресслужбі організації, тварини в порядку і утримуються в карантині під наглядом ветеринарів. Їм знайдуть господарів.

Раніше "Телеграф" писав про мітинг ФОПів у центрі столиці. Вони виступають проти фіскалізації.