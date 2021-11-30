"Уроды бестолковые": сеть возмутили бараны на акции протеста в Киеве (видео)

Перед зданием Киевской горгосадминистрации протестовали против состояния столичных маршруток.

Организаторы акции привезли с собой живых баранов, чтобы проиллюстрировать отношение к пассажирам как к скоту.

Видео акции опубликовал ряд Телеграм-каналов.

На полном видео, опубликованном в соцсетях, видно, что животных несколько, они испуганы и мечутся между людьми. Их выгрузили из автобуса, в котором также привезли тюки с сеном.

На акции произошли столкновения между полицией и рядом присутствующих граждан. Сообщается, что одного из протестующих задержали. По информации организаторов митинга — в городе действует схема вымогательства у перевозчиков финансовых средств.

На видео видно, что правоохранители изъяли животных у протестующих. Одно из животных во время переноса не подавало признаков жизни.

Пользователи решили, что ему стало плохо из-за стресса. Комментаторы не одобрили участие животных в акции протеста.

Некоторые пользователи не увидели в инциденте ничего предосудительного.

Отметим, что на финальных кадрах полного видео видно, что животное поставили на ноги. Пятерых баранов, задействованных в акции передали в Киевский зоопарк. Как рассказали "Телеграфу" в пресс-службе организации, животные в порядке и содержатся в карантине под присмотром ветеринаров. Им найдут хозяев.

Ранее "Телеграф" писал про митинг ФОПов в центре столицы. Они выступают против фискализации.