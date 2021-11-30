Укр

"Уроды бестолковые": сеть возмутили бараны на акции протеста в Киеве (видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Под КГГА привезли пятерых баранов Новость обновлена 30 ноября 2021, 14:16
Под КГГА привезли пятерых баранов

Перед зданием Киевской горгосадминистрации протестовали против состояния столичных маршруток.

Организаторы акции привезли с собой живых баранов, чтобы проиллюстрировать отношение к пассажирам как к скоту. 

Видео акции опубликовал ряд Телеграм-каналов. 

На полном видео, опубликованном в соцсетях, видно, что животных несколько, они испуганы и мечутся между людьми. Их выгрузили из автобуса, в котором также привезли тюки с сеном. 

На акции произошли столкновения между полицией и рядом присутствующих граждан. Сообщается, что одного из протестующих задержали. По информации организаторов митинга — в городе действует схема вымогательства у перевозчиков финансовых средств. 

На видео видно, что правоохранители изъяли животных у протестующих. Одно из животных во время переноса не подавало признаков жизни.

Пользователи решили, что ему стало плохо из-за стресса. Комментаторы не одобрили участие животных в акции протеста. 

Некоторые пользователи не увидели в инциденте ничего предосудительного. 

Отметим, что на финальных кадрах полного видео видно, что животное поставили на ноги. Пятерых баранов, задействованных в акции передали в Киевский зоопарк. Как рассказали "Телеграфу" в пресс-службе организации, животные в порядке и содержатся в карантине под присмотром ветеринаров. Им найдут хозяев.

Ранее "Телеграф" писал про митинг ФОПов в центре столицы. Они выступают против фискализации.

Теги:
#Протест #Полиция #КГГА #Бараны
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