"Уроды бестолковые": сеть возмутили бараны на акции протеста в Киеве (видео)
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Перед зданием Киевской горгосадминистрации протестовали против состояния столичных маршруток.
Организаторы акции привезли с собой живых баранов, чтобы проиллюстрировать отношение к пассажирам как к скоту.
Видео акции опубликовал ряд Телеграм-каналов.
На полном видео, опубликованном в соцсетях, видно, что животных несколько, они испуганы и мечутся между людьми. Их выгрузили из автобуса, в котором также привезли тюки с сеном.
На акции произошли столкновения между полицией и рядом присутствующих граждан. Сообщается, что одного из протестующих задержали. По информации организаторов митинга — в городе действует схема вымогательства у перевозчиков финансовых средств.
На видео видно, что правоохранители изъяли животных у протестующих. Одно из животных во время переноса не подавало признаков жизни.
Пользователи решили, что ему стало плохо из-за стресса. Комментаторы не одобрили участие животных в акции протеста.
Некоторые пользователи не увидели в инциденте ничего предосудительного.
Отметим, что на финальных кадрах полного видео видно, что животное поставили на ноги. Пятерых баранов, задействованных в акции передали в Киевский зоопарк. Как рассказали "Телеграфу" в пресс-службе организации, животные в порядке и содержатся в карантине под присмотром ветеринаров. Им найдут хозяев.
Ранее "Телеграф" писал про митинг ФОПов в центре столицы. Они выступают против фискализации.
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