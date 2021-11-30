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"Зеленский, встретимся на выборах": под Радой протестуют украинцы (фоторепортаж)

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
Дата публикации
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Автор
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Люди просят Зеленского не убивать малый бизнес Новость обновлена 30 ноября 2021, 13:51
Люди просят Зеленского не убивать малый бизнес

Украинские бизнесмены выступили против фискализации и обратились к президенту

Пока в Раде голосуют за расследование по спецоперации по "вагнеровцам", под стенами парламента проходит многочисленный митинг предпринимателей.

По словам корреспондента "Телеграфа", который находится на месте событий, люди держат плакаты с лозунгами "ПреЗедент, не убивай малый бизнес!", "ФЛП – основа нации, нет фискализации", "Зеленский, встретимся на выборах", "Не слышишь ФОПов – теряешь рейтинг" и многими другими.

Митинг в Киеве
Митинг в Киеве

Представители малого бизнеса Украины выступают против фискализации: с января 2022 года, согласно закону, все предприниматели будут обязаны пользоваться кассовыми аппаратами. 

Автор фото: Ян Доброносов, "Телеграф".

Отметим, что акция бизнесменов не будет краткосрочной: в среду, 1 декабря, подобный митинг под Радой устроят активисты из "SaveФОП".

Напомним, на днях Киеве возле здания Верховной Рады собралась группа противников вакцинации. После сбора под зданием парламента несколько сотен людей двинулись к зданию СБУ. На месте побывал корреспондент "Телеграфа", которому удалось взять комментарии у присутствующих на акции.

Теги:
#Протест #Митинг #Владимир Зеленский #ФОП
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