"Зеленский, встретимся на выборах": под Радой протестуют украинцы (фоторепортаж)

Украинские бизнесмены выступили против фискализации и обратились к президенту

Пока в Раде голосуют за расследование по спецоперации по "вагнеровцам", под стенами парламента проходит многочисленный митинг предпринимателей.

По словам корреспондента "Телеграфа", который находится на месте событий, люди держат плакаты с лозунгами "ПреЗедент, не убивай малый бизнес!", "ФЛП – основа нации, нет фискализации", "Зеленский, встретимся на выборах", "Не слышишь ФОПов – теряешь рейтинг" и многими другими.

Митинг в Киеве

Представители малого бизнеса Украины выступают против фискализации: с января 2022 года, согласно закону, все предприниматели будут обязаны пользоваться кассовыми аппаратами.

Автор фото: Ян Доброносов, "Телеграф".

Отметим, что акция бизнесменов не будет краткосрочной: в среду, 1 декабря, подобный митинг под Радой устроят активисты из "SaveФОП".

Напомним, на днях Киеве возле здания Верховной Рады собралась группа противников вакцинации. После сбора под зданием парламента несколько сотен людей двинулись к зданию СБУ. На месте побывал корреспондент "Телеграфа", которому удалось взять комментарии у присутствующих на акции.