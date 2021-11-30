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"Зеленський, зустрінемося на виборах": під Радою протестують українці (фоторепортаж)

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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Люди просять Зеленського не вбивати малий бізнес Новина оновлена 30 листопада 2021, 13:51
Люди просять Зеленського не вбивати малий бізнес

Українські бізнесмени виступили проти фіскалізації та звернулися до президента

Поки в Раді голосують за розслідування спецоперації з "вагнерівців", під стінами парламенту проходить численний мітинг підприємців.

За словами кореспондента "Телеграфа", який знаходиться на місці подій, люди тримають плакати з гаслами "ПреЗеденте, не вбивай малий бізнес!", "ФОП – основа нації, немає фіскалізації", "Зеленський, зустрінемося на виборах", "Не чуєш ФОПів – втрачаєш рейтинг” та багатьма іншими.

Мітинг у Києві
Мітинг у Києві

Представники малого бізнесу України виступають проти фіскалізації: з січня 2022 року, згідно із законом, усі підприємці будуть зобов’язані користуватися касовими апаратами.

Автор фото: Ян Доброносов, "Телеграф".

Зазначимо, що акція бізнесменів не буде короткостроковою: у середу, 1 грудня, подібний мітинг під Радою влаштують активісти із SaveФОП.

Нагадаємо, днями в Києві біля будівлі Верховної Ради зібралася група противників вакцинації. Після збору під будинком парламенту кілька сотень людей рушили до будівлі СБУ. На місці побував кореспондент "Телеграфа", якому вдалося взяти коментарі у присутніх на акції.

Теги:
#Протест #Мітинг #Володимир Зеленський #ФОП
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