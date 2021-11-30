Нардепи дали "зелене" світло розслідуванню щодо "вагнерівців" в Україні: подробиці

251 народний обранець проголосував "за", і Рада ухвалила звіт тимчасової СК щодо провалу спецоперації в Україні

У вівторок, 30 листопада, Рада ухвалила проміжний звіт тимчасової слідчої комісії з провалу спецоперації українських спецслужб із затримання бойовиків ПВК "Вагнера" влітку 2020 року.

За інформацією кореспондента "Телеграфа", свої голоси "за" розслідування "можливих протиправних дій представників органів держвлади та інших осіб, які могли сприяти порушенню державного суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності України та загрожувати національній безпеці", проголосував 251 нардеп.

Голоси розподілилися таким чином:

"Слуга народу" — 212 голосів "за";

"Батьківщина" — 3;

"За майбутнє" — 14;

"Довіра" — 17;

Позафракційні — 5.

Згідно зі звітом, українські спецслужби все ж таки курирували спецоперацію щодо "вагнерівців", витоку інформації не було, проте хто стоїть за її відстрочкою — належить з’ясувати. Незабаром цей документ, ухвалений нардепами, направлять до СБУ, Генпрокуратури та ДБР.

Нагадаємо, що 29 липня 2020 року спецслужби Білорусі затримали 33 найманців, після чого Україна подала запит на видачу більшості з них, але їх передали Росії, оскільки більша частина була росіянами. Після цього з’ясувалося, що Україна хотіла затримати "вагнерівців" під час перельоту до Стамбула, але його затримали, завдяки чому білоруські спецслужби і змогли провести гучний арешт.

Як повідомляв "Телеграф", 17 листопада вийшло розслідування групи незалежних журналістів Bellingcat, присвячене цим подіям.

Сам Володимир Зеленський на прес-марафоні на пряме питання про операцію вважав за краще розкритикувати фігуру Василя Бурби, заявивши, що сама спецоперація з вагнерівців нібито мала назву "Бурба". Але все ж таки пізніше президент зізнався, що за провал спецоперації йому соромно.

За наслідками скандалу в Державному бюро розслідувань встигли заявити, що викличуть на допит для перевірки факту провалу операції самого Андрія Єрмака, а якщо знадобиться, то і президента.