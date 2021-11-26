Скасували, щоб не постраждали цивільні – Зеленський висловив нову версію провалу операції «Авеню»

Президент висловив нову версію Вагнергейта — операції нібито зовсім не було

Прес-марафон президента України Володимира Зеленського, який стартував сьогодні о 12 годині, просто не міг пройти повз скандального провалу операції «Авеню» з арешту вагнерівців у Києві влітку 2020 року.

Президент пошкодував мирних жителів

Відповідаючи на запитання журналістів, президент заявив, що минулого року не схвалив план посадки літака в Києві для арешту вагнерівців, оскільки вважав його авантюрою, здатною викликати загибель мирних людей.

Причому Зеленський наголосив: тодішній глава ГУР МО Василь Бурба нібито заявив, що «це навіть добре, що загинуть люди, можна буде ці смерті повісити на Росію».

Василь Бурба

Ці відомості повністю суперечать словам самого Василя Бурби, котрий заявив, що готову до реалізації операцію попросили перенести на декілька днів в Офісі президента України. Причина нібито в тому, що президент Володимир Зеленський зміг досягти угоди про режим перемир’я на Донбасі, яка мала набути чинності 27 липня 2020 року.

Документи кажуть – операцію схвалили

У розслідуванні, що оприлюднили журналісти видання Bellingcat, були наведені документи, які свідчать, що операцію схвалил президент, а не повністю скасували через небезпеку для мирних жителів, як про це заявив Зеленський.

За словами екс-голови ГУР МО України Василя Бурби, операцію, яка мала кодову назву «Авеню», було перенесено з ініціативи Офісу президента України. Керівник останнього Андрій Єрмак особисто сказав про це Бурбі. При цьому жодної письмової вказівки надано не було.

Сам Володимир Зеленський на пряме питання про операцію вважав за краще розкритикувати фігуру самого Василя Бурби, заявивши, що сама спецоперація з вагнерівців нібито мала назву «Бурба».

За наслідками скандалу в Державному бюро розслідувань встигли заявити, що викличуть на допит для перевірки факту провалу операції самого Андрія Єрмака, а якщо знадобиться, то і президента.