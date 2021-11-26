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Отменили, чтобы не пострадали штатские – Зеленский высказал новую версию провала операции «Авеню»

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
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Автор
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Владимир Зеленский и Андрей Ермак Новость обновлена 26 ноября 2021, 14:59
Владимир Зеленский и Андрей Ермак

Президент высказал новую версию Вагнергейта — операции якобы вовсе не было

Стартовавший сегодня в 12 часов пресс-марафон президента Украины Владимира Зеленского просто не мог пройти мимо скандального провала операции «Авеню» по аресту вагнеровцев в Киеве летом 2020 года.

Президент пожалел мирных жителей

Отвечая на вопросы журналистов президент заявил, что в прошлом году не одобрил план по посадке самолета в Киеве для ареста вагнеровцев, поскольку считал его авантюрой, способной вызвать гибель мирных людей.

Причем Зеленский подчеркнул: тогдашний глава ГУР МО Василий Бурба якобы заявил, что «это даже хорошо, что погибнут люди, можно будет эти смерти повесить на Россию».

Василий Бурба
Василий Бурба

Эти сведенья полностью противоречит словам самого Василия Бурбы, заявившего, что готовую к реализации операцию попросили перенести на несколько дней в Офисе президента Украины. Причина якобы в том, что президент Владимир Зеленский смог достичь соглашения о режиме перемирия на Донбассе, которое должно было вступить в силу 27 июля 2020 года.

Документы говорят — операцию одобрили

В расследовании, опубликованном журналистами Bellingcat, были приведены документы, которые свидетельствуют, что операция была одобрена президентом, а не полностью отменена из-за опасности мирных жителей, как об этом заявил Зеленский.

По словам экс-главы ГУР МО Украины Василий Бурба, операция, имевшая кодовое название «Авеню», была перенесена по инициативе Офиса президента Украины. Руководитель последнего Андрей Ермак лично сказал об этом Бурбе. При этом никакого письменного указания предоставлено не было.

Сам Владимир Зеленский на прямой вопрос об операции предпочел раскритиковать фигуру самого Василия Бурбы, заявив, что сама спецоперация по вагнеровцам якобы носила название «Бурба».

По результатам скандала в Государственном бюро расследований успели заявить, что вызовут на допрос для проверки факта провала операции самого Андрея Ермака, а если понадобится, то и президента.

Теги:
#Владимир Зеленский #ЧВК Вагнера #Андрей Ермак
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