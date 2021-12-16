Укр

В пригороде Киева вспыхнул автобус с пассажирами (видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
53
Автобус выгорел дотла Новость обновлена 16 декабря 2021, 11:05
Автобус выгорел дотла

Полиция исключает вариант поджога и считает возгорание следствием технической неисправности.

В Ирпене сгорел автобус из Киева. Инцидент произошел с рейсом № 420 на улице Соборная близ здания Водоканала. 

Как рассказали "Телеграфу" в полиции Ирпеня, в результате инцидента никто не пострадал. Пожар произошел по техническим причинам — сначала вспыхнул моторный отсек, а затем и сам автобус. 

В сети появились видео, как огонь охватил пассажирский транспорт. Его спасти не удалось, несмотря на то, что пожарные приехали быстро.

Перед возгоранием салон был задымлен, но все пассажиры благополучно выбрались из транспорта. В полиции поджог исключили. От маршрутки остался только остов.

В региональных группах в соцсетях в случившемся винят техническое состояние автобусов, называя их "скотовозками" и считают, что пожаром могут оправдать повышение цены на проезд.

Ранее "Телеграф" писал про акцию протеста в Киеве, где митингующие, чтобы подчеркнуть свое мнение про техническое состояние пассажирского транспорта, привели в центр города живых баранов. Животные были испуганы, их отобрала полиция. Бараны на реабилитации в зоопарке столицы.

Теги:
#Киев #Пожар #Автобус #Ирпень
В Укрэнерго проблемы - на предприятии снова миллиардные убытки
Экономика и Финансы
Коррупция, кредиты и кризис имени Ахметова — что стало причиной миллиардных убытков госкомпании "Укрэнерго"
Дата публикации
Дата публикации
Категория
В Укрэнерго проблемы - на предприятии снова миллиардные убытки
Коррупция, кредиты и кризис имени Ахметова — что стало причиной миллиардных убытков госкомпании "Укрэнерго"
Дата публикации
Категория
Петр Порошенко во время эфира телеканала
Порошенко устроил скандал в прямом эфире канала "Рада" (видео)
Дата публикации
Категория
В Украине за день летальных случаев коронавируса - 355
Количество заболевших COVID снова растет - какие регионы в ТОПе риска
Дата публикации
Категория
Выпускники украинского университета
Украина установила абсолютный рекорд по рейтингу лучших вузов в Восточной Европе и Центральной Азии
Дата публикации
Категория
Средний возраст пользователей Pornhub - 37 лет.
В Украине резко подскочил спрос на "русское" порно (инфографика от Pornhub)