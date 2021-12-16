В пригороде Киева вспыхнул автобус с пассажирами (видео)

Полиция исключает вариант поджога и считает возгорание следствием технической неисправности.

В Ирпене сгорел автобус из Киева. Инцидент произошел с рейсом № 420 на улице Соборная близ здания Водоканала.

Как рассказали "Телеграфу" в полиции Ирпеня, в результате инцидента никто не пострадал. Пожар произошел по техническим причинам — сначала вспыхнул моторный отсек, а затем и сам автобус.

В сети появились видео, как огонь охватил пассажирский транспорт. Его спасти не удалось, несмотря на то, что пожарные приехали быстро.

Перед возгоранием салон был задымлен, но все пассажиры благополучно выбрались из транспорта. В полиции поджог исключили. От маршрутки остался только остов.

В региональных группах в соцсетях в случившемся винят техническое состояние автобусов, называя их "скотовозками" и считают, что пожаром могут оправдать повышение цены на проезд.

Ранее "Телеграф" писал про акцию протеста в Киеве, где митингующие, чтобы подчеркнуть свое мнение про техническое состояние пассажирского транспорта, привели в центр города живых баранов. Животные были испуганы, их отобрала полиция. Бараны на реабилитации в зоопарке столицы.