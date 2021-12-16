"Потрібно сидіти в касках на парах": в одеському училищі обвалилася стеля, є постраждалі (фото)
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Дитину госпіталізували до лікарні
В одному з навчальних закладів міста Одеси впала частина стелі. В результаті обвалу постраждав студент.
Як повідомляє Telegram-канал "Х**вая Одесса", інцидент трапився у приміщенні Одеського вищого профучилища морського туристичного сервісу, яке розташоване на вулиці Пушкінській, 18.
Так, у середу, 15 грудня, в одній з аудиторій закладу через раптовий обвал стелі травмувався студент другого курсу.
Хлопця 2004 року народження госпіталізували до лікарні, де медики діагностували у нього закриту черепно-мозкову травму, струс мозку та забиття.
Наразі обставини трагедії з`ясовують представники правоохоронних органів, які відкрили за вказаним фактом кримінальне провадження.
Тим часом користувачі мережі розгорнули обговорення щодо ситуації з обвалом стелі. Більшість жартує, мовляв, дуже поталанило, що навчалися в інших закладах освіти. А дехто закликає керівництво видавати студентам каструлі та каски, аби подібних травматичних ситуацій більше не траплялося.
Кілька користувачів навіть висловили побоюваннями щодо ймовірних наслідків для тих, хто не побоявся та виклав інформацію про травмування студента в мережу.
Раніше "Телеграф" писав, як у Львові під час онлайн-уроку студенти забули вимкнути камеру і зайнялися сексом прямо на очах у викладача. Відео інциденту "злили" у мережу.
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