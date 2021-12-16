"Потрібно сидіти в касках на парах": в одеському училищі обвалилася стеля, є постраждалі (фото)

Дитину госпіталізували до лікарні

В одному з навчальних закладів міста Одеси впала частина стелі. В результаті обвалу постраждав студент.

Як повідомляє Telegram-канал "Х**вая Одесса", інцидент трапився у приміщенні Одеського вищого профучилища морського туристичного сервісу, яке розташоване на вулиці Пушкінській, 18.

Обвал стелі у навчальному закладі в Одесі

Так, у середу, 15 грудня, в одній з аудиторій закладу через раптовий обвал стелі травмувався студент другого курсу.

В одеському училищі обвалилася стеля

Хлопця 2004 року народження госпіталізували до лікарні, де медики діагностували у нього закриту черепно-мозкову травму, струс мозку та забиття.

Студент одеського навчального закладу постраждав в результаті обвалу стелі

Наразі обставини трагедії з`ясовують представники правоохоронних органів, які відкрили за вказаним фактом кримінальне провадження.

Тим часом користувачі мережі розгорнули обговорення щодо ситуації з обвалом стелі. Більшість жартує, мовляв, дуже поталанило, що навчалися в інших закладах освіти. А дехто закликає керівництво видавати студентам каструлі та каски, аби подібних травматичних ситуацій більше не траплялося.

Скріншот обговорення ситуації з обвалом

Кілька користувачів навіть висловили побоюваннями щодо ймовірних наслідків для тих, хто не побоявся та виклав інформацію про травмування студента в мережу.

Скріншот з Telegram-сторінки, де обговорюють травмування студента

Раніше "Телеграф" писав, як у Львові під час онлайн-уроку студенти забули вимкнути камеру і зайнялися сексом прямо на очах у викладача. Відео інциденту "злили" у мережу.