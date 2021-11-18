Львівські студенти зайнялися сексом прямо на лекції (відео 18+)

Викладач університету або не подав виду, або не помітив можливий статевий акт на своїй парі

Віддалене навчання під час пандемії коронавірусу в Україні підносить нові сюрпризи. Днями відзначились студенти зі Львова: під час онлайн-лекції у ЛНУ ім. Франка пара у прямому ефірі демонструвала рухи, схожі на заняття сексом.

Відео, записане одногрупниками велелюбних студентів, опублікував Telegram-канал zahidwtf_official.

На відео видно обличчя і хлопця, і дівчини. У мережі пишуть, що вони забули вимкнути камеру. Втім, деякі українці, коментуючи цей випадок, упевнені, що це все було постановкою для "Тік-Току".

Що ж до викладача, він ніяк не відреагував на поведінку студентів, оскільки, ймовірно, просто не помітив можливий статевий акт на своїй лекції.

Увага, відео — виключно для осіб віком від 18 років!

Раніше ми писали про те, що робітниця кінотеатру оприлюднила у мережі відео, на якому наочно показала, наскільки добре співробітники можуть бачити відвідувачів під час сеансу, а також те, чим вони займаються.

Тим часом у Владивостоці затримано депутата-комуніста Законодавчих зборів Приморського краю Артема Самсонова. Йому ставлять у провину дії сексуального характеру щодо неповнолітнього.