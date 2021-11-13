За вами стежать: співробітниця кінотеатру розповіла, чому займатися сексом у залі небезпечно

А ще працівники закладу мають прилади нічного бачення.

Працівниця кінотеатру оприлюднила у мережі відео, на якому наочно показала, наскільки добре співробітники можуть бачити відвідувачів під час сеансу, а також те, чим вони займаються.

Відповідний ролик оприлюднила у соцмережі Tik-Tok дівчина під нікнеймом ibuprofen.

На короткому відео помітно, що в залі кінотеатру встановлено щонайменше вісім камер, які бачать усі навіть у непроглядній темряві.

"Коли люди приходять у кінотеатр із таємними намірами робити непристойне", — підписала відео вона.

Вона також додала, що співробітники бачать все не лише завдяки камерам, а й тому, що використовують прилади нічного бачення.

Це відео за короткий час переглянуло близько 15 мільйонів користувачів та отримало майже 3 мільйони лайків.

Водночас більша частина коментаторів спробувала жартувати, що охоронці бачать, скільки вони їдять. Інші ж пожартували, що співробітникам доводиться дивитися одразу два фільми.

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