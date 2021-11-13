За вами стежать: співробітниця кінотеатру розповіла, чому займатися сексом у залі небезпечно
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 58
А ще працівники закладу мають прилади нічного бачення.
Працівниця кінотеатру оприлюднила у мережі відео, на якому наочно показала, наскільки добре співробітники можуть бачити відвідувачів під час сеансу, а також те, чим вони займаються.
Відповідний ролик оприлюднила у соцмережі Tik-Tok дівчина під нікнеймом ibuprofen.
На короткому відео помітно, що в залі кінотеатру встановлено щонайменше вісім камер, які бачать усі навіть у непроглядній темряві.
"Коли люди приходять у кінотеатр із таємними намірами робити непристойне", — підписала відео вона.
Вона також додала, що співробітники бачать все не лише завдяки камерам, а й тому, що використовують прилади нічного бачення.
Це відео за короткий час переглянуло близько 15 мільйонів користувачів та отримало майже 3 мільйони лайків.
Водночас більша частина коментаторів спробувала жартувати, що охоронці бачать, скільки вони їдять. Інші ж пожартували, що співробітникам доводиться дивитися одразу два фільми.
@.no1headache we see everything! #foryoupage Originalton - Mia
Як повідомлялося раніше, чоловік у мережі підняв неабияке обговорення, заявивши, що поцілунок важливіший за оргазм.
- Дата публікації
-
- Категорія
-