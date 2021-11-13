За вами следят: сотрудница кинотеатра рассказала, почему заниматься сексом в зале небезопасно
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А еще сотрудники заведения носят приборы ночного видения.
Работница кинотеатра обнародовала в сети видео, на котором наглядно показала, насколько хорошо сотрудники могут видеть посетителей во время сеанса, а также то, чем они занимаются.
Соответствующий ролик обнародовала в соцсети Tik-Tok девушка под никнеймом ibuprofen.
На кратком видео заметно, что в зале кинотеатра установлено по меньшей мере восемь камер, которые видят все даже в кромешной темноте.
"Когда люди приходят в кинотеатр с тайными намерениями делать неприличное", — подписала видео она.
Она также добавила, что сотрудники видят все не только благодаря камерам, но и потому что используют приборы ночного видения.
Это видео за короткое время просмотрело около 15 миллионов пользователей и получило почти 3 миллиона лайков.
Вместе с тем большая часть комментаторов попыталась шутить по поводу того, что охранники видят, сколько они едят. Другие же пошутили, что сотрудникам приходится смотреть сразу два фильма.
@.no1headache we see everything! #foryoupage Originalton - Mia
Как сообщалось ранее, мужчина в сети поднял нешуточное обсуждение, заявив, что поцелуй важнее оргазма.
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