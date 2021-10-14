Поцілунок важливіше оргазму: в мережі розгорілася дискусія через роздуми чоловіка про секс

У списку, складеному одним з користувачів Twitter, понад дюжина пунктів.

Секс і його правила — одна з обговорюваних тем в інтернеті. Після публічних розмірковувань про симуляції оргазму, нову хвилю розмов викликала думка одного з учасників російськомовного сегмента в Твіттері.

Своє бачення фактів про секс опублікував користувач Сергій Король, який називає себе блогером.

Серед них виявилися такі сентенції (всього 15 пунктів):

секс в житті не схожий на порно

секс в 30 краще, ніж в 15

не варто займатися сексом з тим, хто не ділиться їжею або напоєм.

Перші п’ять пунктів списку

Пункти списку з 6 по 15

Користувачі Твіттеру не оцінили такі міркування чоловіка і висунули зустрічну пропозицію.

Багато людей висловили незгоду з певними пунктами зі списку, а також поміркували про причини чому автор його склав. Користувачі відзначають, що в сексі все індивідуально.

З перерахованих пунктів частина користувачів зробили висновок, що автор сексом не займається.

Раніше "Телеграф" писав, що Володимир Жириновський розповів про свій візит до США в 90-х. Політик зізнався, що платив за перегляд чоловічої мастурбації. Він зазначив, що його вразила майстерність акторів.