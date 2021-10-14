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Поцілунок важливіше оргазму: в мережі розгорілася дискусія через роздуми чоловіка про секс

Автор
Галина Михайлова
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Автор
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Секс — один з видів міжособистісних стосунків.
Секс — один з видів міжособистісних стосунків.

У списку, складеному одним з користувачів Twitter, понад дюжина пунктів.

Секс і його правила — одна з обговорюваних тем в інтернеті. Після публічних розмірковувань про симуляції оргазму, нову хвилю розмов викликала думка одного з учасників російськомовного сегмента в Твіттері.

Своє бачення фактів про секс опублікував користувач Сергій Король, який називає себе блогером.

Серед них виявилися такі сентенції (всього 15 пунктів):

  • секс в житті не схожий на порно
  • секс в 30 краще, ніж в 15
  • не варто займатися сексом з тим, хто не ділиться їжею або напоєм.
Перші п’ять пунктів списку
Перші п’ять пунктів списку
Пункти списку з 6 по 15
Пункти списку з 6 по 15

Користувачі Твіттеру не оцінили такі міркування чоловіка і висунули зустрічну пропозицію.

Багато людей висловили незгоду з певними пунктами зі списку, а також поміркували про причини чому автор його склав. Користувачі відзначають, що в сексі все індивідуально.

З перерахованих пунктів частина користувачів зробили висновок, що автор сексом не займається.

Раніше "Телеграф" писав, що Володимир Жириновський розповів про свій візит до США в 90-х. Політик зізнався, що платив за перегляд чоловічої мастурбації. Він зазначив, що його вразила майстерність акторів.

Теги:
#Твіттер #Дискусія #Секс
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