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Жириновський зізнався, як ходив дивитися на мастурбуючих чоловіків: "У перший раз в житті таке бачив ..." (відео)

Автор
Галина Михайлова
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Автор
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Володимир Жириновський
Володимир Жириновський

Політик порівняв дію з театром.

Володимир Жириновський, глава російської партії ЛДПР поділився спогадами про свій візит в Нью-Йорк в 90-х. Він відзначив відвідування "клубу чоловічого сексу".

Про це він розповів в інтервʼю російському журналісту Олегу Кашину.

Найбільше політика вразило вміння виступаючих пускати сперму через зал для глядачів.

Він зазначив, що спочатку його привернула афіша з написом "men sex". Що таке секс він знав, а ось за перекладом першого слова звернувся до словника. Дізнавшись, що це перекладається як "чоловічий" він вирішив відвідати захід.

За спогадами Жириновського там було два зали, в першому — показували порно, а в другому двоє чоловіків — темношкірий і білий мастурбировали. Після виступу можна було поспілкуватися з артистами телефоном або засунути їм в носок винагороду за видовище. Крім носок одягу на них не було, згадує політик.

Він зазначив, що заплатив за перегляд 5 доларів США, в Росії долар, наприклад, в 1993 році коштував більше 900 рублів.

Раніше "Телеграф" писав, що Жириновський ледь не втратив штани під час передвиборних дебатів.

Теги:
#Нью Йорк #Володимир Жириновський #Мастурбація #Секс
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