Жириновский признался, как ходил смотреть на мастурбирующих мужчин: "В первый раз в жизни такое видел..." (видео)
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Политик сравнил действие с театром.
Владимир Жириновский, глава российской партии ЛДПР поделился воспоминаниями про свой визит в Нью-Йорк в 90-х. Он отметил посещение "клуба мужского секса".
Об этом он рассказал в интервью российскому журналисту Олегу Кашину.
Больше всего политика поразило умение выступающих пускать сперму через зрительный зал.
Он отметил, что изначально его привлекла афиша с надписью "men sex". Что такое секс он знал, а вот за переводом первого слова обратился к словарю. Узнав, что это переводится как "мужской" он решил посетить мероприятие.
По воспоминаниям Жириновского там было два зала, в первом — показывали порно, а во втором двое мужчин — темнокожий и белый мастурбировали. После выступления можно было пообщаться с артистами по телефону или засунуть им в носок вознаграждение за зрелище. Кроме носок одежды на них нет, вспоминает политик.
Он отметил, что заплатил за просмотр 5 долларов США, в России доллар, к примеру в 1993 году стоил более 900 рублей.
Ранее "Телеграф" писал, что Жириновский чуть не потерял штаны во время предвыборных дебатов.
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