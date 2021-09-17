Укр

Жириновский признался, как ходил смотреть на мастурбирующих мужчин: "В первый раз в жизни такое видел..." (видео)

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
28
Владимир Жириновский Новость обновлена 17 сентября 2021, 20:10
Владимир Жириновский

Политик сравнил действие с театром.

Владимир Жириновский, глава российской партии ЛДПР поделился воспоминаниями про свой визит в Нью-Йорк в 90-х. Он отметил посещение "клуба мужского секса".

Об этом он рассказал в интервью российскому журналисту Олегу Кашину.

Больше всего политика поразило умение выступающих пускать сперму через зрительный зал.

Он отметил, что изначально его привлекла афиша с надписью "men sex". Что такое секс он знал, а вот за переводом первого слова обратился к словарю. Узнав, что это переводится как "мужской" он решил посетить мероприятие.

По воспоминаниям Жириновского там было два зала, в первом — показывали порно, а во втором двое мужчин — темнокожий и белый мастурбировали. После выступления можно было пообщаться с артистами по телефону или засунуть им в носок вознаграждение за зрелище. Кроме носок одежды на них нет, вспоминает политик.

Он отметил, что заплатил за просмотр 5 долларов США, в России доллар, к примеру в 1993 году стоил более 900 рублей.

Ранее "Телеграф" писал, что Жириновский чуть не потерял штаны во время предвыборных дебатов.

Теги:
#Нью-Йорк #Владимир Жириновский #Мастурбация #Секс
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