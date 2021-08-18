"Симуляція оргазму — імітація статевого життя" — автор інструкції до чоловіків порівняв оргазм з музикою

Письменник і фахівець з особистісних стосунків Михайло Шаманов закликав перестати симулювати оргазм.

Оргазм для чоловіка також важливий, як і для жінки. Тому, щоб поліпшити якість сексу в парі необхідно обговорювати його з партнером. При цьому для досягнення оргазму розмір не має значення, а важливі талант, темперамент і пристрасть.

Про це написав письменник і фахівець з особистісних стосунків Михайло Шаманов на своїй сторінці в Facebook. Текст написаний російською мовою, тож викаладаємо його у перекладі.

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Прохання прибрати дітей від екранів. Зараз буде за оргазм. Точніше за його імітацію.

Я довго збирався написати. Тема делікатна. Небезпечна. Табуйована. Але я ж обіцяв. Виконую. Я зовсім Станіславський. Жодного разу в своєму житті не сказав жодної дівчини під час її оргазму «Не вірю». На почуття свої покладався. Начебто не фальшивили. Якщо і грали, то дуже навіть життєво. Поважаю. Я сам іноді симулював, але про це пізніше. Я б, до речі, на місці режисерів, курси б для панянок відкрив "з акторської майстерності в статевих зв’язках". Дуже б користувалися популярністю. На правах "анонімності". Майстер або майстриня в колі світла матеріал читає, а учениці і учні — в темряві сидять, конспекти пишуть. Домашнє завдання списують. Хоча, незабаром після відкриття, клуби такі намагалися б розгромити альфасамці, послідовники «Домострою» і радикальні православні. Мовляв, по святому топчетеся, єретики.

Я люблю, знаєте, опитування проводити, серед знайомих дівчат — як часто вони симулювали оргазм. Обов’язково питаю в минулому часі. Це хитрість. Ніхто не зізнається, що продовжує цим займатися. Типу, соромно. Так ось. Статистичні дані лякають мене. Майже кожна, коли-небудь оргазм зображала в житті своєму статевому. Деякі панянки прямо втягнулися. Років до 35 зображували. Причому досить успішно. Не дивлячись на те, що оргазм ніколи не відчували. Уявляєте рівень акторської майстерності? Ніколи не відчувала, але зображувала так, що партнер вірив. Питаю, а як так примудрялися? Відповідь: по порно вчилися. Там є у кого повчитися. Найсмішніше, коли відчули-таки в 35 перший оргазм — шибко дивувалися. Виявляється, он як можна було. Кайф такий стільки років повз ходив. Просто боялися зізнатися своїм чоловікам, що вони не допрацьовують, соромилися розповісти і показати шляхи до екстазу коротші і рівніші.

Мені чомусь анекдот завжди приходить в голову старий. «Сара, то що ми 20 років вважали за оргазм виявилося астмою» Смішно і гірко одночасно. Апеляції знаєте які були? Ну, я ж його любила, я ж хотіла, щоб йому було добре. Я симулювала -він кінчав і всім добре. На бочок і спати. «А ти як же? Залишалася незадоволеною?» включав я слідчого-сексолога? Ну, я потім в душі гештальт закривала або вібратором задовольнялася, коли вдома нікого не було. Шикарна статеве життя = резюмував подумки я, Доктор «What ??? сон»

Скажете, нам чоловікам легше? Ні в якому разі. Жінки вважають, мовляв, кінчив партнер, значить автоматом оргазм отримав. Закінчити, звичайно приємніше, чим не кінчати зовсім. Але є нюанси. Ну, якщо порівнювати. Одна справа одним пальцем на піаніно зіграти гамму. Інше — двома руками, так з педалями на органі Вівальді сбацать. Мелодія одна -ефект різний. Так, що буває і у нас симуляції. Пардоньте, ми теж складні біологічні механізми. Нам для повного букета смак, колір, запах, тактильність і пристрасть потрібна. Ефект присутності, як мінімум.

З іншого боку. Хлопчики і дівчатка! Ми ж після більш-менш маломальского сексу ніколи не говоримо партнерові або партнерці «Ти знаєш, а ось сьогодні ти не на висоті!»

Образити боїмося. І думаємо, що поганий секс, кращий за хорошу мастурбацію. Кому як. Якість можна підвищувати шляхом комунікації. У деяких така функція відсутня навіть в «заводських налаштуваннях». У кожного індивідуума — статеве життя це тернистий шлях проб і помилок. Перемог і поразок. Теорії мало, вчимося відразу на живих людях. Здебільшого. І тут кількість в якість може не переходити. Тут талант, темперамент і пристрасть роль грає. А, розмір, вибачте теж ролі не грає. Ні грудей, ні попи, ні того органу, про який, ви панянки подумали.

Прийнято вважати, що в сексі, як і в танці веде чоловік. Але, я вам зізнаюся, нас заводить, коли жінка під час сексу ще й вербально дає зрозуміти «мовляв, хочу так і ось так!». Дорога, весь світ у твоїх ніг і навіть я. Ось так давай і ось так. А ось так давай не будемо — нас вся автобусна зупинка може побачити.

Так, смію запевнити, що обопільний оргазм не міф. Рідкість, звичайно. Але трапляється. І я вірю, що без акторської майстерності. За кохання і пристрасті спільної. Мені здається, це стереотип -не говорити під час парування. Про секс і оргазм говорити дозволяю.

Думаю, що симуляція оргазму як імітація нормального сексуального життя. Ні до чого хорошого в вашому житті не призведе. Кохайтеся, бо ви того варті! ", — резюмував письменник.

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