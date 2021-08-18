"Симуляция оргазма - имитация сексуальной жизни" - автор инструкции к мужчинам сравнил оргазм с музыкой

Писатель и специалист по личностным отношениям Михаил Шаманов призвал перестать симулировать оргазм.

Оргазм для мужчины также важен, как и для женщины. Поэтому, чтобы улучшить качество секса в паре необходимо обсуждать его с партнером. При этом для достижения оргазма размер не имеет значения, а важны талант, темперамент и страсть.

Об этом написал писатель и специалист по личностным отношениям Михаил Шаманов на своей странице в Facebook.

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Просьба убрать детей от экранов. Сейчас будет за оргазм. Точнее за его имитацию.

Я долго собирался написать. Тема щекотливая. Опасная. Табуированная. Но я ж обещал. Выполняю. Я совсем не Станиславский. Ни разу в своей жизни не сказал ни единой девушке во время ее оргазма «Не верю». На чувства свои полагался. Вроде не фальшивили. Если и играли, то очень даже жизненно. Уважаю. Я сам иногда симулировал, но об этом позже. Я бы, кстати, на месте режиссеров, курсы бы для барышень открыл «по актерскому мастерству в половых связях». Очень бы пользовались популярностью. На правах «анонимности». Мастер или мастерица в кругу света материал читает, а ученицы и ученики – в темноте сидят, конспекты пишут. Домашнее задания списывают. Хотя, вскоре после открытия, клубы такие пытались бы разгромить альфасамцы, последователи «Домостроя» и радикальные православные. Мол, по святому топчитесь, еретики.

Я люблю, знаете, опросы проводить, среди знакомых девушек – как часто они симулировали оргазм. Обязательно спрашиваю в прошедшем времени. Это хитрость. Никто не признается, что продолжает этим заниматься. Типа, стыдно, что-ли. Так вот. Статистические данные устрашили меня. Почти каждая, когда- либо оргазм изображала в жизни своей половой. Некоторые барышни прямо втянулись. Лет до 35 изображали. Причем довольно успешно. Не смотря на то, что оргазм никогда не испытывали. Представляете уровень актерского мастерства? Никогда не испытывала, но изображала так, что партнер верил. Спрашиваю, а как так умудрялись? Ответ: по порно учились. Там есть у кого поучиться. Самое смешное, когда испытали-таки в 35 первый оргазм — шибко удивлялись. Оказывается, вон как можно было. Кайф такой столько лет мимо ходил. Просто боялись признаться своим мужчинам, что они не дорабатывают, стеснялись рассказать и показать пути к экстазу покороче и поровнее.

Мне почему-то анекдот всегда приходит в голову старый. «Сара, то что мы 20 лет принимали за оргазм оказалось астмой» Смешно и горько одновременно. Апелляции знаете какие были? Ну, я ж его любила, я ж хотела, чтоб ему было хорошо. Я симулировала –он кончал и всем хорошо. На бочок и спать. «А ты как же? Оставалась неудовлетворённой?» включал я следователя-сексолога? Ну, я потом в дУше гештальт закрывала или вибратором удовлетворялась, когда дома никого не было. Шикарная половая жизнь= резюмировал мысленно я, Доктор «What???сон»

Скажете, нам мужчинам легче? Отнюдь. Женщины считают, мол, кончил партнер, значит автоматом оргазм получил. Кончить, конечно приятнее, чем не кончать совсем. Но есть нюансы. Ну, если сравнивать. Одно дело одним пальцем на пианино сыграть гамму. Другое – двумя руками, да с педалями на органе Вивальди сбацать. Мелодия одна –эффект разный. Так, что бывает и у нас симуляции. Пардоньте, мы тоже сложные биологические механизмы. Нам для полного букета вкус, цвет, запах, тактильность и страсть нужна. Эффект присутствия, как минимум.

С другой стороны. Мальчики и девочки! Мы ж после более-менее маломальского секса никогда не говорим партнеру или партнерше «Ты знаешь, а вот сегодня ты не на высоте!»

Обидеть боимся. И думаем, что плохой секс, лучше хорошей мастурбации. Кому как. Качество можно повышать путем коммуникации. У некоторых такая функция отсутствует даже в «заводских настройках». У каждого индивидуума — половая жизнь это тернистый путь проб и ошибок. Побед и поражений. Теории мало, учимся сразу на живых людях. В основном. И здесь количество в качество может не переходить. Тут талант, темперамент и страсть роль играет. И, размер, простите тоже роли не играет. Ни груди, ни попы, ни того органа, про который, вы барышни подумали.

Принято считать, что в сексе, как и в танце ведет мужчина. Но, я вам признаюсь, нас заводит, когда женщина во время секса еще и вербально дает понять «мол, хочу так и вот так!». Дорогая, весь мир у твоих ног и даже я. Вот так давай и вот так. А вот так давай не будем – нас вся автобусная остановка может увидеть.

Да, смею заверить, что обоюдный оргазм не миф. Редкость, конечно. Но случается. И я верю, что без актерского мастерства. По любви и страсти совместной. Мне кажется, это стереотип –нельзя говорить во время соития. Про секс и оргазм говорить разрешаю.

Мыслю, что симуляция оргазма как имитация нормальной сексуальной жизни. Ни к чему хорошему в вашей жизни не приведет. Кохайтеся, бо ви того варті!", — резюмировал писатель.

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