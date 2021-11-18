Львовские студенты занялись сексом прямо на лекции (видео 18+)

Преподаватель университета либо не подал виду, либо не заметил возможный половой акт на своей паре

Удаленная учеба во время пандемии коронавируса в Украине преподносит все новые сюрпризы. На днях отличились студенты изо Львова: во время онлайн-лекции в ЛНУ им. Франко пара в прямом эфире демонстрировала движения, похожие на занятие сексом.

Видео, записанное одногруппниками любвеобильных студентов, опубликовал Telegram-канал zahidwtf_official.

На видео видны лица и парня, и девушки. В сети пишут, что они забыли выключить камеру. Впрочем, некоторые украинцы, комментируя этот случай, уверены, что это все было постановкой для "Тик-Тока".

Что же касается преподавателя, он никак не отреагировал на поведение студентов, так как, вероятно, попросту не заметил возможный половой акт на своей лекции.

Внимание, видео — исключительно для лиц старше 18 лет!

Ранее мы писали о том, что работница кинотеатра обнародовала в сети видео, на котором наглядно показала, насколько хорошо сотрудники могут видеть посетителей во время сеанса, а также то, чем они занимаются.

Тем временем во Владивостоке задержали депутата-коммуниста Законодательного собрания Приморского края Артема Самсонова. Ему вменяют действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего.