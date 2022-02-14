Не поділили тротуар: в Одесі кур’єри побилися з велосипедистом (відео)

Чоловікові не сподобалося, що кур’єри паркуються на тротуарі та велосипедній дорозі

В Одесі співробітники служби доставки не поділили доріжку з велосипедистом, через що між ними почалася бійка.

Про це повідомив місцевий телеграм-канал "Новини Одеса"

За свідченнями очевидців, зіткнення сталося в районі Макдональдса біля 5 станції Великого Фонтану. Вони повідомили, що велосипедист поскаржився на те, що на велосипедній доріжці та тротуарі вічно паркують скутери працівники служб доставки та почав вимагати прибрати звідти свої транспортні засоби.

Кур’єри ж виконувати вимоги відмовилися, що потім переросло у бійку.

Чим завершився конфлікт і чи постраждалі були не повідомляється, але користувачі мережі сприйняли його з гумором.

Як повідомлялося раніше, увечері 13 лютого під Одесою водій на позашляховику збив молоду маму з немовлям. Попередньо відомо, що місцевий житель, який знаходився за кермом автомобіля, був у нетверезому стані та під час їзди з незрозумілих причин втратив керування.

Постраждалу 18-річну дівчину та її півторамісячну доньку доправили до лікарні, де за їхнє життя борються лікарі.