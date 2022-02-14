Йшла з коляскою по трасі: під Одесою позашляховик збив молоду матір із немовлям (фото)

Люди запитують: що мама з коляскою робили в темний час доби на узбіччі?

У неділю, 13 лютого, увечері у селі Нерубайське на Одещині сталася трагедія. Позашляховик збив молоду матір із коляскою, в якій перебувала півторамісячна дівчинка.

Як розповіли в облуправлінні поліції, 18-річна дівчина з немовлям йшли узбіччям уздовж траси. З невідомої поки що причини місцевий житель за кермом позашляховика не впорався з керуванням та зніс пішохода з візком.

На місце прибули медики, які госпіталізували маму та малечу з політравмами, а також копи, які відібрали у водія зразки крові для дослідження на наявність алкоголю. Згідно з попередньою інформацією, чоловік був п’яний.

На момент виходу новини вирішується питання щодо його затримання та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Водій позашляховика міг бути п’яний

У коментарях українці бажають мамі та дитині одужання, проте задаються питанням: що робила молода дівчина з коляскою на трасі у темну пору доби. Втім, багато хто переконаний: у селах бездоріжжям пересуватися з коляскою неможливо. І ходьба вздовж траси — нібито звичайна практика місцевих жителів.

Нагадаємо, у Дніпрі на вулиці Титова сталася трагедія: під час купання у дитячій ванночці потонув однорічний хлопчик, якого разом із матір’ю замкнув удома батько.