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Йшла з коляскою по трасі: під Одесою позашляховик збив молоду матір із немовлям (фото)

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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У колясці була дівчинка, якій всього 1,5 місяці Новина оновлена 14 лютого 2022, 12:48
У колясці була дівчинка, якій всього 1,5 місяці

Люди запитують: що мама з коляскою робили в темний час доби на узбіччі?

У неділю, 13 лютого, увечері у селі Нерубайське на Одещині сталася трагедія. Позашляховик збив молоду матір із коляскою, в якій перебувала півторамісячна дівчинка.

Як розповіли в облуправлінні поліції, 18-річна дівчина з немовлям йшли узбіччям уздовж траси. З невідомої поки що причини місцевий житель за кермом позашляховика не впорався з керуванням та зніс пішохода з візком.

На місце прибули медики, які госпіталізували маму та малечу з політравмами, а також копи, які відібрали у водія зразки крові для дослідження на наявність алкоголю. Згідно з попередньою інформацією, чоловік був п’яний.

На момент виходу новини вирішується питання щодо його затримання та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Водій позашляховика міг бути п’яний
Водій позашляховика міг бути п’яний

У коментарях українці бажають мамі та дитині одужання, проте задаються питанням: що робила молода дівчина з коляскою на трасі у темну пору доби. Втім, багато хто переконаний: у селах бездоріжжям пересуватися з коляскою неможливо. І ходьба вздовж траси — нібито звичайна практика місцевих жителів.

Нагадаємо, у Дніпрі на вулиці Титова сталася трагедія: під час купання у дитячій ванночці потонув однорічний хлопчик, якого разом із матір’ю замкнув удома батько.

Теги:
#Одеса #ДТП #Діти #Коляска
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