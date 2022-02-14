Укр

Шла с коляской по трассе: под Одессой внедорожник сбил молодую мать с грудничком (фото)

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
Дата публикации
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Автор
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В коляске находилась девочка, которой всего 1,5 месяца Новость обновлена 14 февраля 2022, 12:48
В коляске находилась девочка, которой всего 1,5 месяца

Люди задаются вопросом: что мама с коляской делали в темное время суток на обочине?

В воскресенье, 13 февраля, вечером в селе Нерубайское Одесской области произошла трагедия. Внедорожник сбил молодую мать с коляской, в которой находилась полуторамесячная девочка.

Как рассказали в облуправлении полиции, 18-летняя девушка с младенцем шли по обочине вдоль трассы. По неизвестной пока причине местный житель за рулем внедорожника не справился с управлением и снес пешехода с коляской.

На место прибыли медики, которые госпитализировали маму и малышку с политравмами, а также копы, которые отобрали у водителя образцы крови для исследования на наличие алкоголя. Согласно предварительной информации, мужчина был пьян.

На момент выхода новости решается вопрос о его задержании и внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Водитель внедорожника мог быть пьян
Водитель внедорожника мог быть пьян

В комментариях украинцы желают маме и ребенку выздоровления, однако задаются вопросом: что делала молодая девушка с коляской на трассе в темное время суток. Впрочем, многие убеждены: в селах по бездорожью передвигаться с коляской невозможно. И ходьба вдоль трассы — якобы обычная практика для местных жителей.

Напомним, в Днепре на улице Титова произошла трагедия: во время купания в детской ванночке утонул годовалый мальчик, которого вместе с матерью запер дома отец.

Теги:
#Одесса #ДТП #Дети #Коляска
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