Є прильоти, але...: подробиці нічних вибухів в Одесі

На щастя, постраждалих внаслідок пригоди немає

Ніч на 10 жовтня пройшла неспокійно для Одеси та Одеської області. Російські окупанти вкотре здійснили атаку дронами-камікадзе. В результаті є прильоти.

Повітряна тривога в області була оголошена о 22:22, а вже невдовзі почали з’являтися повідомлення про вибухи, що пролунали в Одесі. При цьому у соціальних мережах, посилаючись на слова очевидців, заявили, що сили ППО збили ворожу ціль.

Приблизно о 23:40 у місті було чути ще один вибух. У місцевих пабліках у Telegram-каналі наголосили, що це була робота ППО. Ближче до 12 моніторингові канали повідомили про "Шахеди" у напрямку Білгорода-Дністровського. Незабаром група дронів з боку Біляївки розгорнулася у напрямку Одеси. З моря також дрони летіли у бік Чорноморська та Одеси.

"Група шахедів з боку Біляївки розгорнулася у напрямку Одеси. Також з моря летять у бік Чорноморська та Одеси. Будьте в безпечних місцях", — писали в соцмережах о 00:13.

Через 20 хвилин було зафіксовано ще одну групу "Шахедів". Вже о 01:02 було оголошено відбій повітряної тривоги на Одещині.

У Силах оборони півдня України підтвердили прильоти. Зазначається, що протягом майже трьох годин понад 30 ударних безпілотників кількома групами з різних напрямків заходили на удар. Внаслідок атаки є влучення по логістичній інфраструктурі регіону. На щастя, потерпілих немає.

Тим часом у Повітряних силах ЗС України повідомляють, що цієї ночі було знищено 27 БПЛА типу "Shahed-131/136". Один із них був уражений у Миколаївській області, ще три на Херсонщині та решта 23 — на Одещині.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що російські окупанти знищили в Одесі один із символів міста. У мережі показали фотографії з місця події.

.