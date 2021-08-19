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Зеленський придумав хитрість, як привернути увагу союзників до Криму

Автор
А. Дворовенко
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Зеленський придумав хитрість, як привернути увагу союзників до Криму Новина оновлена 19 серпня 2021, 14:40
Президент України Володимир Зеленський

Президент України вирішив залучити союзників до підписання низки законів по Криму

Зовсім скоро, 23 серпня, в Україні відбудеться велика для чинної влади подія — саміт "Кримської платформи", який відвідають представники 45 держав. До цього часу влада повинна прийняти близько двадцяти законів, проте президент України Володимир Зеленський придумав спосіб, як відкласти їх підписання і залучити до цього союзників.

Про це Зеленський розповів в інтерв’ю "Українській правді", опублікованому в четвер, 19 серпня.

Журналісти поцікавилися у президента, чому Україна на політичному рівні не виконала своє "домашнє завдання" — не підписала ряд важливих законів по Криму.

На що Зеленський відповів, що він "підписує все, що йому приносять" і більшість з цих законів він планує підписати безпосередньо під час Кримської платформи.

За словами президента, його ідея була у залученні інших лідерів до справ Криму. Крім того, кілька законів, зокрема про корінні народи, були підписані до саміту. Зеленський також запевнив, що всі необхідні закони будуть підписані.

Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф", раніше Зеленський заявляв, що країни-учасники "Кримської платформи" піддаються великому ризику, підтвердивши участь в саміті. Це пов’язано з болючою реакцією на саміт з боку Російської Федерації.

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