На 197 окрузі люди хочуть бачити своїм депутатом Владислава Голуба

Згідно з опитуваннями, його підтримують десятки тисяч людей

Цієї осені у частині Черкаської області пройдуть вибори до Верховної Ради. Через це різні національні групи проводили соціологічні дослідження, щоб визначити, кого люди готові підтримати на виборах.

Результати досліджень, які опинилися в розпорядженні "Телеграфа", свідчать про те, що беззаперечним лідером симпатій є народний депутата восьмого скликання Владислав Голуб.

Його хочуть бачити своїм депутатом більше 30 тисяч виборців. Кількість людей, які підтримують Голуба, розрахована на основі даних соціологічних досліджень.

Ця кількість суттєво перевищує показники інших кандидатів, наприклад висуванця від провладної партії «Слуга народу», чи представників інших партій.

Як відзначають дослідники, вражаючі цифри підтримки Голуба мають просте пояснення. Після 2019 року, коли він на виборах поступився представнику Зеленського, Голуб продовжив активну роботу на окрузі. Протягом останніх двох років Голуб продовжував відвідувати Золотоніський, Канівський та Черкаський райони.

Щодо інших кандидатів, які брали участь в опитуванні, ситуація різниться. Експерти-дослідники відзначають, що більшість із них з’явилися на окрузі лише після того, як стало відомо про вибори. Лише після цього вони розгорнули тут бурхливу діяльність. Від того у людей присутнє певне несприйняття їхніх активностей. Це вилилося у низькі цифри у опитуванні.

Зазначимо, що вибори до парламенту по 197 відбудуться 31 жовтня.