Скандальний фіскал очолить Бюро економічної безпеки: що про нього відомо

Інформацію про призначення Мельника главою БЕБ підтвердили відразу кілька джерел

Кабінет міністрів вибрав нинішнього главу Державної фіскальної служби України Вадима Мельника головою новоствореного Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Про це повідомляють відразу кілька різних джерел, передає "Телеграф".

Так, першим про призначення Мельника головою БЕБ написав народний депутат Олексій Гончаренко в Telegram.

Потім інформацію про нову посаду глави ДФС підтвердив екс-нардеп Сергій Лещенко. За його інформацією Кабмін підтримав саме кандидатуру Вадима Мельника.

А от видання "Економічна правда" повідомило, що Кабмін у фіналі конкурсу вибирав з-поміж голови Державної фіскальної служби Вадима Мельника, члена Ради Нацбанку і радника міністра фінансів Василя Горбаля, а також прокурора з Офісу генпрокурора Атілла Ковчі.

Раніше "Телеграф" зібрав все, що відомо про 49-річного главу Державної фіскальної служби України Вадима Мельника, який всього 8 місяців тому зайняв свій пост, а вже має всі шанси стати главою іншого силового органу.