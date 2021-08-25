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Кучма застеріг Зеленського від образ на адресу Путіна і пояснив, чому

Автор
М. Іванов
Дата публікації
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Автор
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Кучма застеріг Зеленського від образ на адресу Путіна і пояснив, чому Новина оновлена 25 серпня 2021, 11:59
Володимир Зеленський і Леонід Кучма. Фото: Дзеркало тижня

Леонід Кучма вважає, що образа Зеленським Путіна може дорого обійтися Україні

Перші особи України ні в якому разі не повинні публічно називати президента Росії Володимира Путіна вбивцею або використовувати інші слова, які можуть зачепити главу Кремля. Про це заявив другий президент України Леонід Кучма в інтерв’ю "Українській правді".

На його думку, українські політики не можуть собі дозволити висловлювання в дусі американського лідера Джо Байдена, який раніше дозволив собі назвати Путіна вбивцею. Різниця, каже Кучма, в тому, що Байдену не доведеться сідати за стіл переговорів з Путіним заради припинення війни на його території, на відміну від президента України.

"А вести їх таки доведеться. І ціна ефектної образи буде реальною", — стверджує Кучма і підкреслює, що заплатити цю ціну доведеться не тому, хто вирішить покрасуватися коштом ефектних слів на адресу лідера країни-агресора, а комусь з українських військових, які потраплять під обстріл на лінії фронту.

"На передовій вже давно є народна прикмета: в Москві образилися — на Донбасі стріляють", — сказав другий президент в інтерв’ю.

Мало того, Кучма переконаний, що кидатися різкими фразами варто не перед телекамерами, в розмові тет-а-тет. Просте ж розкидання гучних слів лише знецінює їх, вважає ексглава держави.

Також Леонід Кучма нагадав, що назвавши Путіна вбивцею, Джо Байден незабаром запросив його на зустріч, де вів цілком собі приятельську бесіду і тиснув російському президенту руку. Подібних привілеїв у глави української держави немає і не буде, переконаний Кучма.

Раніше "Телеграф" писав, що Леонід Кучма назвав парадоксальною ситуацію з окупацією Криму і війною на Донбасі. Мовляв, в першому випадку Україна не захистила свого, а в другому — дала відсіч окупантові.

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