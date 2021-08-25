Кучма предостерег Зеленского от оскорблений в адрес Путина и объяснил, почему

Леонид Кучма считает, что оскорбление Зеленским Путина может дорого обойтись Украине

Первые лица Украины ни в коем случае не должны публично называть президента России Владимира Путина убийцей или использовать иные слова, которые могут задеть главу Кремля. Об этом заявил второй президент Украины Леонид Кучма в интервью "Украинской правде".

По его мнению, украинские политике не могут себе позволить высказывания в духе американского лидера Джо Байдена, который ранее позволил себе назвать Путина убийцей. Разница, говорит Кучма, в том, что Байдену не придется садиться за стол переговоров с Путиным ради прекращения войны на его территории, в отличие от президента Украины.

"А вести их таки придется. И цена эффектного оскорбления будет реальной", — утверждает Кучма и подчеркивает, что заплатить эту цену придется не тому, что решит покрасоваться за счет эффектных слов в адрес лидера страны-агрессора, а кому-то из украинских военных, которые попадут под обстрел на линии фронта.

"На передовой уже давно есть народная примета: в Москве обиделись — на Донбассе стреляют", — сказал второй президент в интервью.

Мало того, Кучма убежден, что бросаться резкими фразами стоит не перед телекамерами, в разговоре тет-а-тет. Простое же разбрасывание громких слов лишь обесценивает их, считает экс-глава государства.

Также Леонид Кучма напомнил, что назвав Путина убийцей, Джо Байден вскоре пригласил его на встречу, где вел вполне себе приятельскую беседу и пожимал российскому президенту руку. Подобных привилегий у главы украинского государства нет и не будет, убежден Кучма.

Ранее "Телеграф" писал, что Леонид Кучма назвал парадоксальной ситуацию с оккупацией Крыма и войной на Донбассе. Дескать, в первом случае Украина не защитила своего, а во втором — дала отпор оккупанту.