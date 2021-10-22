Нардепа Устінову з Верховної Ради забрала "швидка": що сталося

Нардеп потрапила у лікарню з розбитою головою

У Верховній Раді ранок п’ятниці, 22 жовтня, почався з надзвичайної події — народний депутат Олександра Устінова у стінах парламенту розбила голову, після чого потрапила у лікарню.

Про це стало відомо з її власної сторінки у Facebook.

"Коли ранок в Верховній Раді почався неочікувано", — написала Устінова і прикріпила фото розбитої до крові голови голови.

Олександра Устінова розбила голову у Верховній Раді

Ясність щодо ситуації внесла колега Олександри Устінової — віце-прем’єр-міністр України Ольга Стефанишина. Вона пояснила, що на Устінову у Верховній Раді впав дверний засув. Інших подробиць Стефанишина не вказала. Відомо лише, що зараз вона підтримує колегу у лікарні.

На нардепа Устінову у Раді впав дверний засув - вона у лікарні

Як повідомляє кореспондент "Телеграфа" з Верховної ради, журналісти наразі не знають, де сталася надзвичайна подія. Цілком ймовірно, що дверний засув впав на Олександру Устінову у закритій від журналістів частині.

Довідка: Олександра Устінова у Верховну Раду пройшла у 2019 році від партії "Голос" під номером 5 у партійному списку. Депутатка родом з міста Вінниця, де у 2020 році претендувала на посаду міського голови від цієї ж партії. Після розколу "Голосу" 29 липня 2021 року Олександра Устінова разом з деякими іншими колегами вийшла зі складу парламентської фракції та приєдналася до депутатського обʼєднання "Справедливість".

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у Києві вночі намагалися спалити будинок заступника Єрмака.