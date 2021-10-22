"Подаруночок" на день народження: у Києві вночі намагалися спалити будинок заступника Єрмака (фото)

Правоохоронці розшукують замовника нападу на заступника глави ОП

Будинок заступника голови Офісу президента Ігоря Жовкви, який 22 жовтня святкує день народження, намагалися підпалити, кинувши у нього коктейль Молотова. Правоохоронці затримали підозрюваного, а тепер намагаються встановити замовника.

Про це у п’ятницю, 22 жовтня, повідомляє поліція Києва.

Напад стався близько 4 години ранку у Дарницькому районі Києва. По гарячим слідам вдалося затримати і нападника. Ним виявився 25-річний безробітний чоловік родом із селища Косарі на Черкащині.

Після затримання зловмисник заявив, що "роботу" він знайшов на сайті оголошень. Там за підпал будинку невідомої йому особи пообіцяли заплатити 4 тисячі доларів США. Вказівки чоловік отримував через Telegram, а оплату йому мали перерахувати після того, як інформація про підпал будинку високопосадовця з’явиться у ЗМІ.

Тепер Кіберполіція та оперативники шукають замовника нападу, а виконавцю загрожує до двох років позбавлення волі за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу). Зараз його затримали.

Служба безпеки України опублікувала фото підпалювача будинку Ігоря Жовкви.

Поліція затримала 25-річного чоловіка за підпал будинку Ігоря Жовкви

Додамо, що Національна поліція імені постраждалої сторони не називає, однак на сайті вказано, що пляшку із запальною сумішшю кинули у будинок заступника голови Офісу президента України, відповідального за напрям європейської інтеграції. Інформацію про те, що це був будинок Ігоря Жовкви, підтвердили також джерела "Української правди".

До слова, на воротах будинку Ігоря Жовкви залишили "мітку" у формі зірки Давида (символ єврейського народу). Для чого це було зроблено — наразі невідомо.

Зірку Давида намалювали на воротах будинку Ігоря Жовкви

Варто зазначити, що заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква сьогодні, 22 жовтня, святкує день народження. Посадовцю виповнилося 42 роки.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, 22 вересня на виїзді з Києва скоїли напад на першого помічника президента України Сергія Шефіра. Кілери стріляли по "Ауді" чиновника з автоматів, але Шефір, який був на задньому сидінні, не постраждав. А ось його водій, який віз шефа на роботу, важко поранений.

Нагадаємо, що замах на Сергія Шефіра в Офісі глави держави розцінюють як спробу чинити тиск на президента в його боротьбі проти олігархів і фінансових угруповань.