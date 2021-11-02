Рада проголосувала за Держбюджет України на 2022 рік: подробиці

Тепер документ потрапить до Кабміну для підготовки до другого читання.

Верховна Рада ухвалила у першому читанні проєкт Держбюджету на наступний рік.

Його підтримали голосами 273 народні депутати.

55 парламентаріїв проголосували "проти", ще 28 утрималися.

Голосування щодо держбюджету

Законопроєкт отримав 226 голосів від "Слуги народу", ще 16 та 19 він отримав від фракцій "За майбутнє" та "Довіра".

Голосування щодо держюджету по фракціям

Тепер законопроєкт потрапить до Кабінету міністрів, де врахують поправки нардепів та підготують його до другого читання.

Нагадаємо, що у ньому встановлено доходи на рівні 1,267 трлн грн, а витрати — 1,441 трлн грн. Це свідчить про те, що він залишається дефіцитним.

Бюджет приймався з урахуванням рекордної кількості правок до нього – понад три тисячі. З них півтори тисячі рекомендували прийняти чи частково задовольнити.

Як повідомлялося раніше, "Телеграф" разом з експертами проаналізував проєкт основного фінансового документа на наступний рік і розібрався в тому, на що саме запропоновано виділити основну масу коштів, а також які підводні камені ховаються в ньому.