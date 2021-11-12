Ми дуже стурбовані: Куліба попередив про можливе просування Росії в глиб України

У США запевняють: у разі будь-якої ескалації з боку Москви Україна отримає підтримку

Зосередження російських військ на східних українських кордонах може бути спробою Москви просунутися далі вглиб країни, минаючи Донбас.

Таку думку висловив Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю американському виданню ABC News.

За словами Кулеби, у Києві не хочуть сіяти зайву паніку, але спостережливість зараз потрібна як ніколи.

"Ми дуже стурбовані, — підкреслив чиновник. — Втім, коли ви живете поруч із Росією протягом семи років у збройному конфлікті, ви наче вчитеся турбуватися. До цього звикаєш".

Нагадаємо, що поспілкуватися з американськими журналістами Кулеба зміг завдяки своєму візиту до Штатів. Там він зустрічався з представниками адміністрації Джозефа Байдена для обговорення низки важливих питань.

Серед іншого — і агресії Кремля у бік України, зростання кількості російських військ на східних кордонах.

"З цією інфраструктурою вздовж нашого кордону Росії не потрібно буде багато часу, щоб розпочати наступальні дії, якщо вона вирішить це зробити. Наша мета — зробити все можливе, щоб Росія так не вчинила", — заявив Дмитро Кулеба.

Також в інтерв’ю американським журналістам чиновник підтвердив, що зустрічі з урядовцями США пройшли дуже успішно і додому він повертається з хорошими новинами.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що у Вашингтоні представники України та Штатів підписали спеціальну Хартію, яка закріпила основні лінії зовнішнього партнерства. Чим такий важливий цей документ читайте в нашому матеріалі.