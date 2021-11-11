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Україна підписала зі США важливий договір про протистояння Росії та реформи: у чому його суть

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Американо-українська хартія оновлюватиметься кожні плюс-мінус десять років Новина оновлена 11 листопада 2021, 07:37
Американо-українська хартія оновлюватиметься кожні плюс-мінус десять років

Протистояння агресії Кремля є великим пунктом оновленої Хартії

Українська влада поглиблює співпрацю зі Сполученими Штатами у питаннях безпеки, економіки та верховенства права.

Про це свідчить підписання оновленої Хартії про двостороннє стратегічне партнерство, про що стало відомо у середу, 10 листопада.

Загалом документ складається з преамбули чотирьох розділів, перший із яких є більш декларативним, ніж інформативним. Одна із "найбільших" частин Хартії відведена під питання безпеки, а також протистояння агресії Російської Федерації.

Крім того, обидві сторони погодилися, щоб США й надалі підтримували Україну у конфлікті з Кремлем, а також відстоювали її право на територіальну цілісність. Окремим пунктом винесено ще й боротьбу на "фронтах" інформвійни — боротьбу з дезінформацією та фейками.

Також у Хартії є теми щодо розвитку верховенства права та стимуляції економіки. Серед найбільш "сучасних" питань є підтримка права і свободи людей на основі расової та статевої приналежності (зокрема питання ЛГБТК+).

Окремим пунктом згадано й стимуляцію розвитку системи охорони здоров’я України, зокрема боротьбу з пандемією коронавірусу та іншими схожими викликами для медсистеми.

Хартію було підписано главою держдепу США Ентоні Блінкеном, а з боку України — міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Цей документ мають намір переглядати кожні плюс-мінус десять років.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що Вашингтон намагається отримати нові санкції для Москви через газопровід "Північний потік-2".

Теги:
#Україна #США #Росія #агресія РФ
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