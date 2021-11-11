Украина подписала с США важный договор о противостоянии России и реформах: в чем его суть

Противостояние агрессии Кремля является обширным пунктом обновленной Хартии

Украинские власти углубляют сотрудничество с Соединенными Штатами в вопросах безопасности, экономики и верховенства права.

Об этом свидетельствует подписание обновленной Хартии о двустороннем стратегическом партнерстве, о чем стало известно в среду, 10 ноября.

В целом документ состоит из преамбулы четырех разделов, первый из которых является более декларативным, нежели информативным. Одна из наиболее "крупных" частей Хартии отведена под вопросы безопасности, а также противостояние агрессии Российской Федерации.

Помимо прочего, обе стороны согласились, что США и в дальнейшем будет поддерживать Украину в конфликте с Кремлем, а также отстаивать ее право на территориальную целостность. Отдельным пунктом вынесена еще и борьба на "фронтах" информвойны — с дезинформацией и фейками.

Также в Хартии есть темы, касающиеся развития верховенства права и стимуляции экономики. Среди наиболее "современных" вопросов имеется поддержка прав и свобод людей на основе расовой и половой принадлежности (в частности вопросы ЛГБТК+).

Отдельным пунктом упомянута и стимуляция развития системы здравоохранения Украины, в частности борьба с пандемией коронавируса и другими схожими вызовами для медсистемы.

Хартия была подписана главой госдепа США Энтони Блинкеном, а со стороны Украины — министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Этот документ собираются пересматривать каждые плюс-минус десять лет.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Вашингтон пытается заполучить новые санкции для Москвы из-за газопровода "Северный поток-2".