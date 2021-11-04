Народний депутат Верховної Ради VIII та IX скликань Олексій Гончаренко

10 листопада у Вашингтоні збереться Комісія стратегічного партнерства Україна-США. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зустрінеться із державним секретарем Ентоні Блінкеном, разом вони підпишуть нову Хартію стратегічного партнерства.

Чому це важливо? Перед вами одна із головних частин нашої зовнішньополітичної стратегії. Зараз Кулеба каже, що 2021 рік став новою точкою відліку для відносин між нашими країнами. Цілком з ним згоден: над американсько-українськими відносинами працюють обидві сторони, і я пишаюся своїм внеском.

У жовтні свій внесок зробила наша депутатська делегація, ми разом з іншими народними депутатами вирушили до США, щоб порушити там саме ці питання – найважливіше оборона нашої країни, російська агресія і спільне протистояння Кремлю.

Ми спілкувалися з сенаторами та конгресменами, представниками Пентагону, скрізь несли українську повістку. На жаль, до Вашингтона дісталися не всі депутати. Заважало нам саме МЗС, якому більше хотілося показати чітку картинку, вигідну Банковій. Проте своє завдання ми виконали. Патріотизм понад усе.

Що нам дасть цей документ? Стара Хартія була підписана ще 2008 року. Але останні три роки Комісія зі стратегічного партнерства США та України не працювала зовсім, навіть за колишнім статутом.

Нова Хартія стратегічного партнерства – це гарантія того, що Комісія не просто повернеться до роботи, а повністю відповідатиме тим викликам, які стоять перед Києвом та Вашингтоном. Обом сторонам потрібен новий документ для досягнення цілей.

Мої очікування зрозумілі. Зараз Україна та США знову перебувають у близькому контакті – нас відвідує Ллойд Остін, українські політики користуються увагою у Вашингтоні. Потрібно показати ефективність – і все частіше залучати Вашингтон як до питань безпеки нашої країни, так і проблем Східної Європи.

Якби Кремль не спіткнувся на українському порозі, зараз вся Європа зазнавала б газового шантажу з боку Росії. Українсько-американські відносини – саме те, що врятувало цілий континент від бездумних загроз Путіна.

Трансатлантичну єдність необхідно зміцнювати. І ніхто не нагадає про це на Заході краще за Україну.