Москаль заявив, що Єрмак є агентом російських спецслужб і назвав агентурний псевдонім

Раніше Андрій Богдан уже підозрював Єрмака у подібному

Колишній народний депутат та екс-глава Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадій Москаль заявив, що керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак є агентом спецслужб Російської Федерації.

Про це він заявив в ефірі програми "Прямим текстом" на "5 каналі".

У Росії вголос кажуть, що там ваш "Тимофєєв" робить? А я кажу: "Який "Тимофєєв"? Ну так це агентурний псевдонім Єрмака (Андрій Єрмак — ред.), в Росії… Тимофєєв… Що ми робимо в нашій країні, Юрію Віталійовичу?", — сказав Москаль.

Нагадаємо, у вересні минулого року колишній керівник Офісу президента Андрій Богдан в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону заявив, що підозрює Єрмака в тому, що він є агентом російської розвідки.

Після питання Гордона про те, чи є у Бога докази цього, той відповів: "У мене є і підозри, і думки, і багато чого. Але сказати в прямому ефірі, звинуватити людину в тому, що він злочинець - я не можу" — сказав тоді Богдан.

Також повідомлялося, що кілька днів тому колишній голова Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба заявив, що наказ про перенесення операції із затримання бойовиків ПВК "Вагнер" віддав Єрмак нібито від імені президента Зеленського.