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Українцям розповіли, як мережа ломбардів приносить мільйонні доходи Дмитру Разумкову

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
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Дмитро Разумков Новина оновлена 24 листопада 2021, 10:07
Дмитро Разумков

Звʼязок ексспікера Верховної Ради Дмитра Разумкова з мережею ломбардів «Про100Кредит», яка, за різними оцінками приносить йому 2,5-3 млн доларів США на рік, дослідив журналіст Сергій Іванов у проєкті «Ісландія».

Разумков публічно заявляв, що до ломбардного бізнесу давно не має відношення ані він сам, ані його сім’я. Однак, за словами Іванова, у травні 2020 року мережа ломбардів «Про100Кредит» була переоформлена на помічників Разумкова у Верховній Раді Юлію Овдій та Дмитра Тележинського. До того ж, Тележинський, який свого часу засвітився в «Опоблоці», є співзасновником ще однієї юридичної особи, іншим бенефіціаром якої є дружина Разумкова Юлія Чайка.

Журналісти програми зробили експеримент — спробували отримати у ломбардах мережі «Про100Кредит» позики під щойно придбаний новий смартфон та золоту каблучку. Це їм вдалося. Тільки от за гаджет їм запропонували лише 40% магазинної ціни, а за каблучку — ще менше, адже журналісти попросили прийняти її без документів. На це у ломбарді погодилися, а гроші винесли на вулицю.

Не дивно, що у 2015 році серед принесених до одного з ломбардів мережі «Про100Кредит» речей виявився крадений планшет. І показово, що працівники ломбарду не надали жодної допомоги потерпілому, говориться в сюжеті.

«Загалом ми маємо справу з великим лихом. Ломбарди в Україні користуються аномальною популярністю. Число клієнтів постійно зростає, а в період пандемії лихварський бізнес отримав справжнє нове життя. Люди, особливо ті, хто залишився без роботи, мусять брати гроші на харчування швидко. Вони йдуть за грошима в ломбард, коли вже не можуть позичити в друзів чи родичів. В момент відчаю їх вже не цікавить, що їм нараховують лише третину ринкової вартості за принесений товар, або ж шалені відсотки», — зазначає Іванов.

Але Разумкова, на думку журналіста, такі подробиці не засмучують.

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