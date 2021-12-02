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Рінат Ахметов міг шукати на дні народження Шустера майбутнього конкурента Зеленському на виборах

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
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Рінат Ахметов Новина оновлена 02 грудня 2021, 10:02
Рінат Ахметов

Коли ведучий Савік Шустер святкував у компанії відомих в Україні осіб своє 69-річчя у Вільнюсі, у литовській столиці перебував і олігарх Рінат Ахметов.

На це звернули увагу журналісти програми «Української правди».

Вони вважають, що Шустер і його гості та найбагатша людина України опинилися там одночасно недарма, а олігарх використав урочистість для пошуків конкурента Володимиру Зеленському на майбутніх президентських виборах.

«Майже одночасно з аеропорту «Бориспіль» злітають два літаки. Airbus Ріната Ахметова вирушає до Парижа. А другий літак, чартерний Boeing 747, летить у столицю Литовської республіки – Вільнюс. А вже наступного дня борт Ахметова залишає Париж і також летить до аеропорту Вільнюса», — йдеться у розслідуванні УП.

Журналісти нагадали, що практика проведення за кордоном кулуарних переговорів, не нова. Так, 2014 року Віталій Кличко, маючи найвищий серед кандидатів від демократичних сил рейтинг, знявся з виборів на користь Петра Порошенка. А перед тим обидва політики одночасно відвідали Відень і зустрілися з олігархом Дмитром Фірташем.

Ахметов серед гостей Шустера помічений не був. Але на опублікованій колишнім міністром МВС Арсеном Аваковим 22 листопада фотографії зі святкування у кадрі, окрім винуватця урочистості та самого Авакова, опинилися колишній премʼєр-міністр Володимир Гройсман, журналіст Дмитро Гордон та відомий лікар-педіатр Євген Комаровський.

До того ж, нещодавно Гордон і Комаровський оголосили, що шкодують про свою підтримку Володимира Зеленського на виборах 2019 року, і зробили це на одному з каналів Ріната Ахметова.

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