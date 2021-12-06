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Доктор Комаровський визнав, що Ахметов був на дні народження Савіка Шустера у Вільнюсі

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Дмитро Романов Дмитро Романов
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Доктор Комаровський визнав, що Ахметов був на дні народження Савіка Шустера у Вільнюсі Новина оновлена 06 грудня 2021, 10:39

Доктор Євген Комаровський визнав, що у день народження телеведучого Савіка Шустера у Вільнюсі серед гостей був олігарх Рінат Ахметов.

Про це повідомив журналіст Михайло Ткач.

За словами журналіста, спостерігати за тим як лідери суспільної думки з мільйонними аудиторіями роблять вигляд, що Ахметова не було на святкуванні, вже не смішно. 

"Дмитро Гордон, який дві доби публікує різні фото без Ахметова з Вільнюса з формулюванням "Те, що Ткач побоявся показати", висловуючись його ж формулюваннями, побоявся це визнати", — обурився Ткач.

Комаровський також заявив, що такі розслідування, як матеріал Ткача для «Української правди» про святкування дня народження Шустера, «не гідні чоловіка».

"Не дивлячись на те, що у своєму професійному житті я ризикував власною безпекою трошки більше, ніж доктор Комаровський, я залишу цю образу без відповіді", — прокоментував Ткач.

Він виразив надію, що колись і доктор Комаровський набереться "чоловічої" мужності говорити про олігархів правду, не боячись втратити ефіри на їх телеканалах.

Нагадаємо, раніше ЗМІ писали, що Рінат Ахметов міг використати ювілей Савіка Шустера для пошуку свого кандидата у президенти. 

Теги:
#Рінат Ахметов #Євген Комаровський #Михайло Ткач
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