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Телеканал "Україна 24", що належить Ахметову, поширює російську пропаганду – ЦПК

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
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Телеканал "Україна 24", що належить Ахметову, поширює російську пропаганду – ЦПК Новина оновлена 07 грудня 2021, 13:27

Дослідження "Центру протидії корупції" довело причетність телеканалу "Україна 24" до поширення тез російської пропаганди. Про це пише "Українська правда" з посиланням на статтю ЦПК на сайті Atlantic Council.

Експерти громадської організації проаналізували токшоу "Хард з Влащенко", яке виходить на телеканалі Ріната Ахметова.

"У ході аналізу випусків улітку дослідники ЦПК підрахували, що антизахідні наративи озвучували принаймні один раз в 30 з 40 випусків токшоу. Багато з головних тем випусків "Харду з Влащенко" влітку 2021 року ретельно повторювали поширені наративи кремлівської пропаганди. Теза про зовнішнє управління Україною звучала в 11 випусках, тоді як теза про ймовірну експлуатацію українських ресурсів Заходом озвучували в 6 випусках", — повідомляє дослідження.

Крім того, ведуча програми та її гості активно атакували створені в Україні антикорупційні органи, Національний банк, наглядові ради державних компаній і навіть розповідали про "всесвітні змови всемогутнього Джорджа Сороса".

Аналітики ЦПК вважають, що телеканал олігарха навмисно запрошував гостей, відомих критикою євроатлантичного курсу України та співпраці з Заходом. Серед таких згадують Євгена Мураєва, Вадима Новинського та інших.

"У ЦПК вважають, що антизахідну пропаганду в Україні озвучують на користь олігархам, яким не вигідні антикорупційні та демократичні реформи", — додає УП.

Нагадаємо, раніше "Українська правда" оприлюднила розслідування щодо святкування дня народження Савіка Шустера у Вільнюсі. Журналісти переконані, що його використали як ширму для переговорів Ріната Ахметова з гостями вечірки – українськими політиками та іншими відомими особами.

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